La seconda stagione di Cuori ci sarà? Sono molti i fan della serie tv che se lo chiedono e quel che è certo finora è che, in tal senso, un lavoro di scrittura è già stato avviato (cosa che peraltro era già stata accennata durante la conferenza stampa di presentazione del primo ciclo). Non ci sono al momento informazioni più precise a riguardo, ma gli ascolti ottenuti fanno ben sperare per un proseguimento della fiction, sicuramente caldeggiato dal pubblico che ha seguito le puntate finora proposte.

Vediamo dunque i dati dell’audience di Cuori. Ieri l’ultima puntata ha chiuso con un nuovo record stagionale del 20,13% di share con 4.340.000 telespettatori, risultando ancora una volta la proposta più vista della serata. In particolare, il primo episodio ha segnato il 18,8% e il secondo episodio il 21,73%.

La permanenza media dei due episodi conclusivi di ieri è del 69,2% (record stagionale). La puntata ha raggiunto picchi di 4.6 milioni di telespettatori e del 24,4% di share. La media complessiva della fiction sfiora i 4 milioni di telespettatori con il 18,84% di share.

La fiction Cuori è risultata la proposta più vista del prime time in tutte e otto le serate. Da segnalare gli ottimi dati sul pubblico femminile dove la media è del 23,5% di share (la media sfiora il 20% tra le donne 15-24 anni). Tra il pubblico del Sud Italia la media è del 24,7% di share.

