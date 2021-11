Appuntamento imperdibile questa sera dalle 21.45 con il Grande Fratello Vip, giunto alla quindicesima puntata di questa sesta edizione. Al timone, come sempre, l’irresistibile Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Nella puntata di oggi sarà eccezionalmente presente la cantante Iva Zanicchi, che delizierà il pubblico e i concorrenti con una delle sue performance. L’artista coglierà inoltre l’occasione per presentare D’Iva, il suo nuovo show in onda giovedì su Canale 5. Le sorprese non finiscono qui per i concorrenti del reality show, che ieri hanno preso parte a un mega party di Halloween organizzato dal Grande Fratello. I vipponi, vestiti in tema zombie, non hanno lesinato litigi e baci bollenti, che questa sera diventeranno senza alcun dubbio oggetto di discussione.

Voltando pagina, è un momento decisamente difficile per Sophie Codegoni. Quest’ultima sta vivendo un periodo di burrasca con Gianmaria Antinolfi, che – dopo aver chiuso in diretta la sua relazione con Greta Mastroianni – si è gettato a capofitto nel corteggiamento dell’ex tronista. Una missione fin qui fallita, dato che Sophie non sembra affatto interessata a Gianmaria, ormai sempre più isolato all’interno della casa. Per la Codegoni arriverà questa sera il papà Stefano, che cercherà di risollevare l’umore della giovane figlia.

Infine, sarà rivelato l’esito del televoto, che in questi giorni ha visto sfidarsi Carmen Russo, Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. Come di consueto, il più votato della terna avrà l’onere di rimandare in nomination uni dei due vipponi sconfitti. Non resta che attendere questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda in prima serata su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.