Sarà una stagione da record per il Grande Fratello Vip, che, come dichiarato quest’oggi dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, vedrà il suo termine non più il prossimo dicembre bensì a marzo 2022. Un prolungamento di tre mesi che renderà questa edizione la più lunga della ventennale storia del programma, che già l’anno scorso aveva battuto ogni primato grazie ai 169 giorni di trasmissione.

Leggi anche: VERISSIMO, anticipazioni e ospiti del 13 e 14 novembre

Un allungamento frutto del buon riscontro di pubblico, che ha nuovamente promosso il reality show condotto da Alfonso Signorini. A sorprendere, come rivelato dal direttore Scheri, il successo in termini di share del live in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra, che appassiona ogni giorno l’1.2% dei telespettatori.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Anche quella di questa sera sarà una puntata da non perdere, che regalerà al pubblico numerosi colpi di scena. Le vicende nella casa sono state monopolizzate nelle ultime settimane da Alex Belli, in rotta di collisione con Soleil dopo l’aspro confronto che ha visto protagoniste la Sorge e la moglie Delia Duran. L’attore ha inoltre avuto un acceso scontro con Katia Ricciarelli nella scorsa serata, che potrebbe minare ancor di più i sottili equilibri creatisi nel loft di Cinecittà.

Infine, il conduttore Alfonso Signorini rivelerà il nome del settimo eliminato di questa edizione: a sfidarsi al televoto in questa settimana sono stato Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Chi dirà addio definitivamente al reality? Non resta che attendere le 21.45 per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.