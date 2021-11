Questa sera su Canale 5 andrà in onda la diciannovesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

Dopo la festa di compleanno a sorpresa della notte scorsa, Giucas Casella riceverà stasera la visita dell’amato figlio James, che potrà così fare personalmente gli auguri al padre. Visita d’eccezione anche per Alex Belli, che, dopo aver trascorso giornate convulse a causa della tensione creatasi tra sua moglie e Soleil Sorge, ritroverà l’amico nonché testimone di nozze Mirko Gancitano, da sempre uno dei più stretti confidenti dell’ex attore di CentoVetrine.

Negli ultimi giorni si sono altresì registrati i primi screzi tra le tre sorelle Selassié. Jessica e Clarissa non hanno infatti approvato il comportamento tenuto da Lucrezia nei confronti di Manuel Bortuzzo, un atteggiamento che ha relegato le princess in nomination. Sarà dunque il momento di un confronto tra le consanguinee, le quali saranno chiamate a risolvere una volta per tutte i loro dissidi.

La puntata si concluderà infine con la proclamazione del preferito, scelto dal pubblico in una terna che – oltre alle sorelle Selassié – comprendeva anche Soleil Sorge e Sophie Codegoni. La più votata, oltre a ricevere l’immunità, avrà il compito di condannare una delle due vippone perdenti al televoto eliminatorio di questa settimana.

Appuntamento a questa sera alla 21.45, dunque, per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.