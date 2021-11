Questa sera su Canale 5 andrà in onda il ventiduesimo appuntamento stagionale con il Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella puntata di oggi si registrerà un ingresso che andrà a scombinare la convivenza tra due vipponi fin qui molto affiatati.

Si tratta di Delia Duran, compagna di Alex Belli, che già nelle scorse puntate aveva dato prova del suo vulcanico carattere scontrandosi bruscamente con Soleil Sorge, accusata di tenere un atteggiamento ambiguo con il suo fidanzato. Come reagirà Alex alla vista della donna?

Non sono ancora finite le sorprese per Francesca Cipriani, la quale, dopo aver ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio con tanto di anello dal fidanzato Alessandro Rossi, riceverà quest’oggi la visita della madre Rita De Michele, che si congratulerà con l’amata figlia per il proprio percorso all’inferno del programma.

Spazio anche a Katia Ricciarelli, protagonista nel corso della settimana di numerosi litigi con gli altri inquilini della casa, con i quali i rapporti sono ormai scesi ai minimi storici.

Attesa altresì per il verdetto del televoto, che ha messo di fronte Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo e Katia Ricciarelli. La concorrente più votata, oltre all’immunità, avrà diritto a mandare in nomination eliminatoria una delle tre vippone perdenti.

Tutto questo ed altro nella puntata odierna del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.