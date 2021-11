Questa sera alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con la sedicesima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nella puntata di oggi, Alex Belli riceverà l’inaspettata visita della moglie Delia Duran, che entrerà nel loft di Cinecittà con l’intenzione di chiarire alcuni comportamenti del consorte tenuti all’interno della casa. L’attore infatti, oltre al duro litigio avuto con lo schermidore Aldo Montano, si è avvicinato sempre di più a Soleil Sorge, con la quale sembra esserci qualcosa in più di una semplice amicizia.

Non sono ancora terminate le sorprese per Giucas Casella, che nelle scorse puntate ha rivisto dopo quasi due mesi il fratello Concetto. Quest’oggi per l’amato prestigiatore ci sarà la cantante Iva Zanicchi, che avrà qualcosa di molto importante da rivelargli. Infine, scopriremo l’esito del televoto che ha visto scontrarsi Jo Squillo, Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Soleil Sorge. Il concorrente meno votato sarà infatti costretto ad abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia.

Tutti sintonizzati dunque su Canale 5 dopo Striscia la notizia per una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.