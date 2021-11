Sarà una ventunesima puntata del Grande Fratello VIP ricca di colpi di scena quella che andrà in onda questa sera su Canale 5. Non smette di stupire il reality show condotto da Alfonso Signorini, che oggi accoglierà nella casa di Cinecittà due nuovi concorrenti. Parliamo dell’attrice e conduttrice televisiva Patrizia Pellegrino e della showgirl ed ex partecipante di Non è la Rai Maria Monsè, già concorrente della terza edizione del GF VIP.

Sarà inoltre una serata da ricordare per Francesca Cipriani, che riceverà l’anello di fidanzamento da parte del compagno Alessandro Rossi. Come reagirà la Cipriani di fronte all’inaspettato gesto dell’uomo?

Riflettori puntati anche su Manuel Bortuzzo che, dopo aver chiuso la relazione con Lucrezia Selassié, è tornato a far parlare di sé per il presunto flirt con Soleil Sorge, smentito categoricamente dai due nel corso della scorsa puntata. Non mancheranno le sorprese questa sera per il nuotatore, tra i personaggi più chiacchierati di questa sesta edizione.

I colpi di scena non finiscono di certo qui, visto che in serata verrà svelato il concorrente più votato del televoto che ha visto sfidarsi Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo. Come sempre, il vippone più votato avrà l’onore e l’onere di condannare alla nomination eliminatoria uno dei due sfidanti perdenti.

Tutto questo ed altro nella puntata di questa sera del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.45. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.