Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: Flora vuole la verità… e Umberto vuole lei!

A Il paradiso delle signore, il personaggio di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) inizia a essere particolarmente importante nelle vicende della fiction daily. Proprio nelle più recenti puntate, abbiamo visto la figlia di Achille insospettirsi davanti a una foto che riguardava il padre e tali sospetti le sono stati in qualche modo confermati da una telefonata con una sua conoscente americana. Come proseguirà la faccenda?

Prima di tutto c’è da dire che, a parte l’aspetto “investigativo”, ora Flora sarà al centro della scena anche per un avvicinamento focoso tra lei e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi): eh sì, stiamo per assistere a quello che le anticipazioni definiscono un “fuggevole bacio” tra i due, che entrambi diranno di voler dimenticare in tempi brevi. Sarà così facile, in realtà?

Quel che è certo è che Umberto continuerà a provare un notevole interesse per la sua ospite: un “turbamento”, questo il termine utilizzato dagli spoiler ufficiali, a cui l’imprenditore cercherà di non pensare rifugiandosi nelle braccia di Adelaide (Vanessa Gravina).

Ma torniamo alle indagini private di Flora: nei prossimi episodi avremo ancora modo di rivedere Cosimo (Alessandro Cosentini), visto che la Gentile lo contatterà per ottenere altre informazioni su suo padre. A giorni il Bergamini invierà anche un telegramma a Flora, ma la Contessa – che della “figliastra” proprio non si fida – riuscirà in tempo utile a intercettare la missiva…

Comunque sia, questa vicenda a un certo punto inizierà a muoversi in modo più deciso: già sappiamo che, quando saremo già nel 2022, a casa Guarnieri irromperà l’Interpol e sarà quello il momento in cui Adelaide sarà costretta a darsi alla fuga (almeno per un po’)! Come andrà a finire?

