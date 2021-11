Lunedì scorso a Il paradiso delle signore 6 abbiamo assistito alle ultime scene con la giovane attrice Elisa Cheli. Il personaggio di Paola Galletti, interpretato dalla Cheli, lascia infatti il grande magazzino milanese per via di una complicata gravidanza che dovrà gestire stando a riposo.

Come già sappiamo, al posto di Paola subentrerà come Venere la new entry Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), che però non avrà vita facile visto che Irene Cipriani (Francesca Del Fa) le farà la guerra nel timore che possa farle perdere l’amicizia e l’affetto di Stefania (Grace Ambrose).

In occasione della sua ultima puntata al Paradiso, Elisa Cheli ha postato un simpatico messaggio di congedo su Instagram:

Non sono brava con le parole sui social, ma forse non voglio neanche esserlo, tanto siete tutti qui. Ad maiora Paoletta! E comunque oh, come apro le bottiglie di spumante io nessuno mai! Giuro sto rimediando. Ah, importante! Adesso posso finalmente svelarvi la ricetta segreta dell’ossobuco! E la verità è che… l’ho sempre comprato al discount sotto casa, ma Franco non se ne è mai accorto!

