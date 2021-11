Anticipazioni seconda puntata della fiction Mare Fuori 2, in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 24 novembre 2021 (episodi intitolati Io non sono come voi e Amare chi fa male):

Carmine sta malissimo e pensa che a eliminare Nina siano stati i Valletta. Massimo e Paola gli fanno sentire la loro vicinanza.

Naditza esce dal carcere e viene affidata alla famiglia di Filippo, attendendo che lui sia trasferito a Milano.

Il magistrato vuole che Carmine torni in Istituto, ma il giovane non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e decide di affidarla alla madre di Nina.

Filippo viene trasferito a Milano e lì lo aspetta Naditza. Per salutarlo, Beppe mette su un concerto dove Cardio canta i brani scritti con Gemma.

Pino sente attrazione per Kubra, che però allontana tutti.

