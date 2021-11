La fiction Storia di una famiglia perbene, ambientata a Bari – ma che in realtà vede moltissime scene girate a Monopoli – sta per arrivare al suo epilogo (almeno per ora, visto che si mormora già di una seconda stagione). Questa serie tv Mediaset sta ottenendo un lusinghiero successo in termini di ascolti e dunque sono in tantissimi i telespettatori che attendono il finale, a cui assisteremo nella serata di mercoledì 24 novembre.

Ecco dunque anticipazioni e trama della quarta ed ultima puntata:

Fiction Storia di una famiglia perbene, anticipazioni 24 novembre: MARIA e MICHELE si ritrovano e lei gli fa una confessione…

All’esame di maturità, Maria senza problemi riesce a dimostrare il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia: Maria è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma decide di seguire Alessandro dietro consiglio della nonna.

Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia dalla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare.

Maria durante il soggiorno in villa è costretta a subire le angherie e i dispetti degli amici di Alessandro.

Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme…

