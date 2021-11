Una realtà senza tempo. Una storia d’amore fortemente ostacolata. Un racconto drammatico e viscerale tratto dal romanzo omonimo della scrittrice Rosa Ventrella (definita “la Elena Ferrante barese”), suddiviso in quattro puntate dirette da Stefano Reali e con un nutrito gruppi di attori, tra cui spiccano Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Ma scopriamo insieme tutti personaggi di Storia di una famiglia perbene, l’attesissima fiction-evento ambientata nella suggestiva Bari vecchia degli anni Ottanta, il cui debutto è fissato per stasera – mercoledì 3 novembre – in prima serata su Canale 5.

Storia di una famiglia per bene – Famiglia De Santis

Giuseppe Zeno è il pescatore Antonio De Santis, il padre della giovane protagonista. È un uomo severo e a tratti violento soprattutto con la sua famiglia, che comunque ama molto. Una rivelazione scioccante che riguarda il suo defunto padre (che lui ha sempre considerato un uomo perbene) lo porterà a cambiare radicalmente.

Simona Cavallari è Teresa, la sottomessa e devota moglie di Antonio e madre di Maria, Giuseppe e Vincenzo. Ma quando dovrà difendere il futuro di sua figlia, la donna troverà il coraggio di ribellarsi a suo marito.

La tenace e passionale Maria De Santis è invece interpretata da Silvia Rossi durante l’adolescenza e da Federica Torchetti nell’età adulta. Nata e cresciuta tra i vicoli stretti e colorati di Bari vecchia, Maria è dotata di un’indole coraggiosa e sfrontata, caratteristiche per le quali viene soprannominata “Malacarne”; non accetta di vivere sottomessa agli uomini e tantomeno ai modi prepotenti di suo padre. Fin dall’infanzia è legata a Michele Straziota, il figlio del pericoloso boss del rione, e lotterà contro tutti per difendere il loro amore.

Eugenio Ricciardi interpreta Giuseppe, il fratello maggiore di Maria nonché il pupillo di papà Antonio, con cui condivide il lavoro di pescatore. A differenza dei suoi fratelli, il suo è un destino che scorre tranquillo e felice. Tornato dal servizio militare, Giuseppe si sposa con la sua storica fidanzata Beatrice.

Lorenzo Mazzotta è Vincenzo, secondogenito di casa De Santis, un ragazzo profondamente insicuro che non riesce a farsi apprezzare dal padre. Una condizione che cerca di nascondere malgrado lo faccia soffrire moltissimo, tanto da portarlo a compiere diverse scelte sbagliate, tra cui quella di lavorare per gli Straziota andando così incontro ad un destino pericoloso e crudele.

Elena Cantarone è Antonietta, la nonna materna di Maria, Vincenzo e Giuseppe. Profondamente innamorata dei suoi tre nipoti che cerca di difendere dalle ire di suo genero. Quando scopre che sua nipote ha una relazione con Michele Straziota, si schiera subito dalla loro parte aiutandoli.

Storia di una famiglia per bene – Famiglia Straziota

Vanni Bramati è Nicola Straziota, contrabbandiere dall’indole pericolosa e crudele, innamorato profondamente della moglie Angelica e dei suoi tre figli Salvo, Carlo e Michele. Rispettato nell’ambiente del malaffare, Nicola con il suo carisma riesce a conquistare la città di Bari e a stringere alleanze anche con la mafia albanese. La malattia di cui soffre la porterà a chiedere aiuto al figlio Michele per concludere i suoi affari e per il buon nome della famiglia.

Sonia Aquino è Angelica, moglie di Nicola e madre di tre figli maschi. Collabora con il marito nell’attività di traffico di sigarette, un’occupazione che la appaga perché le permette di guadagnare tantissimi soldi e vivere serenamente. È molto legata al figlio Michele, che reputa diverso dal padre e dai suoi fratelli.

Il giovane protagonista Michele Straziota è interpretato da adolescente da Andrea Arru e da adulto da Carmine Buschini (visto in Braccialetti Rossi e proprio in queste settimane in Cuori). Affascinante, bello e intelligente, suona la chitarra e coltiva il sogno di fare il cantante. Da giovanissimo ha conosciuto Maria De Santis, salvandola da una caduta in mare, e da quel momento se ne è innamorato. Insieme scappano lontano da Bari, ma purtroppo il destino li separa per poi farli ritrovare dopo qualche anno nella loro città natale; purtroppo il giovane si troverà invischiato nei loschi affari di famiglia…

Alessio Gallo è Carlo, secondogenito di Nicola e Angelica. Pur non avendo il fisico del fratello maggiore Salvo e neanche l’intelligenza di Michele, si dedica devotamente agli affari sporchi di suo padre.

Vito Mancini è Salvo, primogenito di Nicola, soprannominato “Carrarmato” per la sua figura prorompente. Collabora con suo padre negli affari di famiglia e in segreto vive ha una relazione omosessuale con Gaetano, detto Mezzafemmina, un rapporto pericoloso che nel corso della storia lo farà soffrire molto.

Kevin Magrì è Gaetano (detto Mezzafemmina), un grande amico di Michele e Maria. Gaetano vive la sua natura di ragazzo omosessuale con dignità e alla luce del sole. Il giovane è orfano di padre e vive solo con la madre. Purtroppo è schiavo della droga, una condizione molto pericolosa che lo porterà a fare scelte rischiose.

Crescenza Guarnieri è Tinuccia, la madre di Gaetano. La donna è vedova e da sempre lavora come domestica a casa Straziota. Suo figlio le darà molti dolori e dispiaceri…

Paolo De Vita è il Prof. Caggiano, insegnante di Maria alla scuola media. Nella giovane De Santis ha sempre riconosciuto le alte potenzialità e proprio per questo cercaora di indirizzarla verso un liceo che possa darle una preparazione migliore per costruirsi un futuro gratificante di successo.

Elia Marangon interpreta Alessandro Zarra, un giovane studente nonché fidanzato di Maria. I due si conoscono durante una manifestazione al liceo. Alessandro si è trasferito da poco a Bari perché suo padre, colonnello dei Carabinieri, è sulle tracce dei Straziota. Rimane subito affascinato dal carattere determinato di Maria De Santis.

Marco Falaguasta è Ettore Zarra, il padre di Alessandro (fidanzato di Maria). L’uomo è il nuovo colonnello dei Carabinieri, da poco trasferito al Comando di Bari con il preciso obiettivo di fermare la rete criminale locale ed in particolare il clan Straziota.

