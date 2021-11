Ormai da settimane il pubblico di Canale 5 si domanda se l’amore tra Maria (Federica Torchetti) e Michele (Carmine Buschini), protagonisti di Storia di una famiglia perbene, alla fine trionferà. La risposta a questa domanda ci sarà nell’ultima e attesissima puntata fissata per stasera, mercoledì 24 novembre.

L’arco narrativo di questo emozionante e lungo racconto diretto da Stefano Reali parte dall’estate del 1985 e si conclude sette anni dopo, nel 1992, al centro della trama (che si svolge sullo sfondo di una folcloristica e suggestiva Bari Vecchia) c’è l’intenso rapporto che lega due adolescenti di estrazione sociale differente, che nel corso di tre puntate abbiamo visto attraversare due fasi della loro vita: l’adolescenza e la prima giovinezza.

Un’amicizia nata per caso che si trasforma in amore, purtroppo fortemente osteggiato dalle rispettive famiglie. Un legame indistruttibile che, malgrado gli anni passati e la lunga distanza, persiste nel cuore dei due protagonisti. Certo, molte cose sono cambiate: Maria è diventata una giovane donna molto ambiziosa, prossima a sostenere gli esami di maturità. Invece Michele, che continua a ribellarsi alle richieste pericolose di suo padre, è convinto che il suo primo amore l’abbia dimenticato a vantaggio di Alessandro (Elia Marangon), compagno di liceo di Maria ma soprattutto il figlio del colonnello Ettore Zarra (Marco Falaguasta), l’uomo che dà la caccia alla sua famiglia.

Nell’ultima puntata, Michele scoprirà che è stato proprio suo padre, sette anni prima, ad obbligare la sua amata a rinunciare a fuggire con lui, con la minaccia che le avrebbe ammazzato il padre. Come reagirà il giovane Straziota di fronte alla confessione di Maria? I due saranno finalmente liberi di amarsi o sarà proprio Antonio De Santis (interpretato da Giuseppe Zeno) ad ostacolare l’amore tra sua figlia e l’ultimogenito del suo più acerrimo nemico Nicola Straziota (Vanni Bramati)?

In attesa di scoprirlo nel gran finale di stasera, Storia di una Famiglia perbene – oltre agli ottimi ascolti registrati in tv (con un en plein sul target giovane) – festeggia i numeri record ottenuti on demand dove raggiunge due milioni e mezzo di visualizzazioni e circa 580.000 ore di ascolto. Decisamente un grande successo per l’adattamento televisivo dell’omonimo best seller della scrittrice pugliese Rosa Ventrella.

