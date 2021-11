Continuano ad arrivare colpi di scena dal fronte tedesco di Tempesta d’amore! Poco dopo l’annuncio della nuova coppia protagonista della diciottesima stagione, sono infatti stati divulgate informazioni inedite sulla futura eroina femminile della soap… Ecco dunque cosa ci riserverà la prossima stagione di Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie arriva al Fürstenhof

Correva il lontano 26 settembre 2005 quando al Fürstenhof comparve la prima protagonista di Tempesta d’amore: l’indimenticabile Laura Mahler (Henriette Richter-Röhl). Da allora sono passati più di sedici anni e diciassette stagioni, ma una cosa non è mai cambiata: non appena una protagonista ottiene il suo lieto fine, il testimone passa ad un nuovo personaggio.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) convoleranno a giuste nozze per poi partire alla volta della California, tutto sarà già pronto per una nuova coppia di protagonisti.

Nel corso della puntata 3712 – un giorno prima dell’attesissimo matrimonio di Maja e Florian – al Fürstenhof comparirà infatti Josie Klee. E sarà a lei che passerà il testimone di protagonista!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie è la figlia di Erik

Ma chi è dunque Josie? Cresciuta con la nonna, in quanto sua madre Yvonne non si prese cura di lei, la giovane donna ha ereditato dall’anziana donna la passione per la cucina. E sarà proprio l’amore per i fornelli che la porterà al Fürstenhof, dove la ragazza spera di poter iniziare un tirocinio con il suo idolo: André Konopka (Joachim Lätsch)!

C’è però un problema: la Klee è vegetariana, una caratteristica che la porterà a scontrarsi spesso col suo capo. Oltre al lavoro, al Fürstenhof Josie troverà anche l’amore: quando farà la conoscenza di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), la ragazza si innamorerà perdutamente. Peccato che lui inizialmente la vedrà come una semplice collega…

Ed ecco il vero colpo di scena. Giunta a Bichlheim unicamente per motivi professionali, la Klee finirà per trovarvi anche le proprie radici. Con suo grande stupore, infatti, Josie scoprirà di essere figlia di Erik Vogt (Sven Waasner), che ebbe anni prima una relazione con sua madre Yvonne! Come prenderà Erik la scoperta di avere una figlia?

Tempesta d’amore, casting news: Lena Conzendorf interpreta Josie Klee

Il personaggio di Josie Klee verrà interpretato da Lena Conzendorf, attrice tedesca classe 1991. Molto attiva in campo teatrale, la giovane interprete d’Oltralpe ha anche lavorato ad alcune produzioni televisive, ma Tempesta d’amore rappresenta la sua prima esperienza in una serie televisiva di fama internazionale.

Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena di Lena Conzendorf nei panni di Josie Klee avverrà nel corso della puntata 3712, andata in onda in Germania lo scorso 5 novembre, mentre in Italia dovremo attendere fino alla prossima primavera.

