Per ottenere giustizia ha rinunciato a casa, famiglia e persino al proprio volto! La sua determinazione, però, lo ripagherà. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) otterrà infatti quello che cercava ormai da anni: le prove della colpevolezza di Erik Vogt (Sven Waasner)!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius vuole incastrare Erik

Sono passate ormai alcune settimane da quando il misterioso “Lars Sternberg” è improvvisamente comparso al Fürstenhof con una missione segreta: indagare su una truffa milionaria avvenuta anni prima e di cui fu ingiustamente incolpato Cornelius von Thalheim.

Come sappiamo, infatti, il nuovo arrivato altri non è che il padre di Maja (Christina Arends): da tutti creduto deceduto in un incidente in parapendio, l’uomo è in realtà vivo e vegeto e ha solo simulato la propria morte per poter sfuggire all’arresto e indagare nell’ombra.

E così, quando la figlia lo ha chiamato al Fürstenhof, Cornelius non ha potuto credere alla propria fortuna nel trovarsi di fronte il principale indiziato per quella truffa: Erik Vogt! Con il passare del tempo, quelli che erano inizialmente solo dei sospetti, si sono poi pian piano tramutati in certezze…

Sentendosi ormai vicino all’obiettivo di smascherare l’uomo che gli ha rovinato la vita, Cornelius ha dunque deciso di tentare il tutto per tutto pur di ottenere le prove necessarie a provare la colpevolezza di Erik. E per farlo è stato disposto anche ad ingannare la sua stessa figlia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius scopre gli intrighi di Erik e Ariane

Nonostante la promessa fatta a Maja, Cornelius ha infatti installato sul computer di Erik uno spyware, ovvero un programma in grado di permettergli di spiare di nascosto Vogt. Sarà così che von Thalheim inizierà ad ascoltare conversazioni private del suo nemico, facendo delle scoperte sconvolgenti…

Convinto di essere al sicuro da orecchie indiscrete, Erik parlerà infatti apertamente con Ariane (Viola Wedekind) non solo del loro diabolico piano mirato a rovinare i Saalfeld, ma anche del suo coinvolgimento nello scandalo finanziario di quattro anni prima.

Deciso a mettere le mani sulle prove della colpevolezza di von Thalheim, Cornelius tenterà una mossa audace: farà recapitare a Erik una lettera anonima in cui dichiara di avere le prove della sua colpevolezza. E a quel punto Vogt andrà nel panico, finendo per commettere un’imprudenza… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

