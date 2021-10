Fino a dove è disposto a spingersi Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) per incastrare l’uomo che gli ha rovinato la vita? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Florian Vogt (Arne Löber), quando l’uomo si troverà di fronte ad una scelta…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja si riappacifica con Florian

Per proteggere suo padre ed aiutarlo nelle sue indagini segrete, Maja (Christina Arends) ha rischiato di perdere l’uomo che ama. Non c’è dunque da stupirsi se ora è la ragazza a pretendere che sia il genitore a scendere a compromessi per amor suo.

Come sappiamo, dopo aver dovuto mentire a Florian (Arne Löber) per settimane intere, Maja ha finalmente confessato al suo amato tutta la verità, rivelandogli non solo il ricatto da lei subito da parte di Erik (Sven Waasner), ma anche che “Lars Sternberg” altri non è che suo padre Cornelius.

Inizialmente incredulo di fronte ad una storia tanto assurda, il giovane guardacaccia ha presto capito che la von Thalheim è stata sincera e tornerà insieme a lei. Ciononostante, Florian rimarrà convinto di una cosa: suo fratello non può essere responsabile dello scandalo finanziario di cui fu accusato Cornelius!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius installa uno spyware sul computer di Erik

Capendo di non poter più mettere a rischio il suo amore per Florian, Maja cercherà di mediare tra il fidanzato ed il padre, implorando quest’ultimo non solo di indagare anche in altre direzioni, ma anche di non spiare di nascosto Erik.

Cornelius si troverà così di fronte ad una scelta: mettere ancora una volta in pericolo la felicità di quella figlia che ha già sacrificato tanto per lui oppure rinunciare per sempre alla speranza di potersi scagionare. E, nonostante i buoni propositi, il desiderio di riabilitare il proprio nome avrà la meglio.

Nonostante la promessa fatta a Maja, Cornelius installerà dunque di nascosto uno spyware sul computer di Erik. Grazie a quel programma, von Thalheim potrà di spiare di nascosto Vogt senza che nessuno se ne accorga. E i risultati non tarderanno ad arrivare…

Cornelius riuscirà dunque a incastrare finalmente Erik? E cosa comporterà il suo “tradimento” per la relazione di Maja e Florian? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

