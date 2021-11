Max Richter (Stephan Hartmann) non sembra proprio capace di stare lontano dai guai. Dopo aver spezzato il cuore a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e rovinato i rapporti con Shirin Ceylan (Merve Çakır), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il personal trainer finirà infatti ancora una volta nei pasticci…

Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni puntata del 25 e 26 novembre 2021

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max nei guai con Shirin e Vanessa

Generalmente benvoluto dai colleghi, Max non si distingue però per onestà e trasparenza. Fin dal suo arrivo al Fürstenhof, infatti, il personal trainer ha dimostrato di essere un po’ troppo incline a ricorrere a bugie e sotterfugi ogni volta che si trova nei guai.

Proprio questo suo atteggiamento ha finito per rovinare i suoi rapporti con Shirin: inizialmente lusingata dalla corte del coinquilino, la Ceylan è infatti rimasta estremamente delusa dalla scoperta che il ragazzo le ha mentito in continuazione, decidendo di chiudere i rapporti con lui.

Come se non bastasse, con il suo comportamento Max è riuscito anche a spezzare il cuore di Vanessa, non accorgendosi che quest’ultima è da tempo innamorata di lui. Nuovi problemi, però, sono all’orizzonte…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max accusato di furto

Come sappiamo, il giovane Richter è un grande appassionato di mountain bike, sport per cui sarebbe disposto a fare enormi sacrifici. E così, quando la sua amata bicicletta si romperà, il ragazzo penserà bene di chiedere un anticipo sullo stipendio per poterla riparare.

Quando Alfons (Sepp Schauer) scoprirà le intenzioni del fitness trainer, spiegherà a quest’ultimo che il suo caso non può essere certo considerato un’emergenza e che è dunque molto probabile che la sua richiesta venga respinta dalla direzione.

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ebbene, la questione sembrerà finita lì, almeno fino a quando in hotel non si verificherà un furto! Cornelia (Deborah Müller) scoprirà infatti che il suo portafoglio è scomparso e, inutile dirlo, i sospetti si concentreranno immediatamente su Max: non solo quest’ultimo aveva un movente, ma anche l’opportunità!

Ovviamente quello contro Richter sarà inizialmente solo un sospetto, che finirà però per aggravarsi. Quando il fitness trainer si rifiuterà di aprire il proprio armadietto affinché Robert (Lorenzo Patané) lo possa ispezionare, infatti, si metterà in una posizione molto pericolosa.

Sarà dunque Max il misterioso ladro del Fürstenhof? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.