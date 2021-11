Ci siamo: sta per concludersi il supergiallo che ha tanto coinvolto i telespettatori di Un posto al sole sin dallo scorso 29 agosto, giorno in cui Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) è stata aggredita nello studio di Niko Poggi (Luca Turco).

Da quel momento, in tanti sono stati i sospettati per l’aggressione e, per un lungo periodo, questa vicenda ha rappresentato un vero e proprio incubo per il povero Renato (Marzio Honorato), principale indiziato. Ora però il Poggi senior è stato scagionato e noi nel frattempo abbiamo finalmente appreso chi è il vero colpevole.

A mettere a rischio la vita di Susanna è stato Mattia Savelli (Andrea Pacelli), il giovane rider che sin da tempi non sospetti lavora al Caffè Vulcano. Proprio questa settimana, Diego Giordano (Francesco Vitiello) – che già da un po’ sta notando degli atteggiamenti strani nel ragazzo – arriverà a capire una volta per tutte come stanno le cose e ne parlerà a Niko (Luca Turco).

Da quell’istante in poi, per alcune puntate succederà di tutto visto che Diego verrà persino aggredito da Mattia, il quale poi farà perdere le tracce. Occhio però alla puntata di venerdì 12 novembre, in cui il finale al cardiopalma della vicenda inizierà per poi protrarsi fino ai primi giorni della settimana: tutto questo coinvolgerà Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), che dovranno riuscire aa fermare un Mattia ormai totalmente impazzito, convincendolo ad abbandonare degli “insani propositi”.

Saranno questi gli ultimi fuochi di questa vicenda, superati i quali Susanna sarà dimessa dall’ospedale e potrà finalmente tornare a casa. Incubo finito!

Occhio però, perché nuove storie drammatiche sono in arrivo nella soap e c'è un personaggio (che peraltro non vediamo da un po' di tempo) a cui sta per succedere qualcosa di davvero terribile…

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.