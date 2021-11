“Di Lara Martinelli sappiamo tutto?“. Ultimamente (ed evidentemente non a caso) ci eravamo fatti questa domanda e ora le prossime puntate di Un posto al sole inizieranno probabilmente a svelarci qualcosa in più del personaggio interpretato dall’attrice Chiara Conti.

È ormai parecchio che Lara bazzica a Upas e in tutto questo tempo le è capitato persino di rischiare la vita, ma il suo resta ai nostri occhi un carattere alquanto nebuloso e dunque non troppo delineato. Di certo la Martinelli è un’abile stratega e donna d’affari, ma oltre a questo cosa c’è?

Pare proprio che lo scopriremo! A partire dalle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3, inizierà ad apparire un personaggio finora sconosciuto che subito attirerà l’attenzione dei telespettatori: “Lara e Roberto Ferri sembrano minacciati da una misteriosa presenza“, dicono le anticipazioni. Di chi si tratta?

Subito si capirà che l’uomo in questione ha un passato con Lara, tanto che – quando lo incontrerà – la Martinelli ne resterà molto turbata e subito inizierà a ripensare a una non meglio precisata “vecchia vita”…

Insomma, sembrerà quasi che un fantasma riemerga dal passato, ma vedrete che non è un “fantasma” come tanti: il personaggio che stiamo per vedere potrebbe non essere una semplice conoscenza e aver dunque rappresentato per Lara “qualcosa di più”. Quali segreti ci sono in ballo? Lo scopriremo pian piano, a partire dal 1° dicembre. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

