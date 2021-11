È cominciato il conto alla rovescia per l’attesissimo epilogo della storyline dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini), che dal 29 agosto sta appassionando i telespettatori di Un Posto al Sole. Dopo aver tenuto il pubblico con il fiato sospeso per quasi tre mesi, nelle prossime puntate assisteremo alla resa di Mattia Savelli (Andrea Pacelli), il quale, come vedremo, non è ancora sazio di violenza nei confronti della Picardi.

D’ora in poi occhio al comportamento di Mattia, che, venuto a conoscenza dei sospetti di Diego (Francesco Vitiello) sul suo conto, apparirà sempre più nervoso e irascibile, arrivando perfino ad aggredire fisicamente il Giordano a seguito di un aspro litigio. Questo gesto sarà però solo un antipasto della follia del rider…

A finire nel mirino del terribile fattorino sarà nuovamente la povera Susanna, che verrà raggiunta in ospedale dal suo aggressore. Seppur disposto a tutto pur di appagare la sua sete di violenza, Mattia si dirà dispiaciuto per averle creato dolore, giustificando le sue azioni come una forma di rivalsa verso il mondo femminile che nel tempo tanto l’ha umiliato e vilipeso.

Il destino della donna sarà segnato? Per fortuna a intervenire sarà Ornella (Marina Giulia Cavalli) che, notata l’anomala presenza di Mattia in reparto, metterà in allarme il Savelli, il quale tenterà una incredibile quanto disperata fuga con la polizia ormai alle calcagna. Tallonato dalla sorveglianza dell’ospedale, coadiuvata da Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), Mattia verrà in seguito neutralizzato a seguito di un avvincente inseguimento. Ma i colpi di scena non finiscono qui!

Mattia, senza più alcuna speranza di sfuggire alla legge, cercherà di togliersi la vita, puntandosi un bisturi alla gola di fronte agli occhi increduli dei presenti. A scongiurare la tragedia sarà Rossella, che convincerà il ragazzo a tornare sui suoi passi e ad evitare di compiere un gesto estremo. In questo modo si concluderà la lunghissima trama iniziata a fine estate, che a breve passerà il testimone a un’altra storyline altrettanto drammatica.

