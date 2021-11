Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la vita professionale di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) tornerà ad essere al centro delle trame della soap opera. L’avvocato deciderà infatti di riprendere in mano la propria carriera lavorativa in modo da assicurare un futuro stabile per il figlio Federico, sul quale ha posto tutte le speranze di rivalsa sociale e affettiva.

Negli scorsi giorni vi avevamo già anticipato che i destini di Alberto e Niko (Luca Turco) si sarebbero potuti sorprendentemente intrecciare… e così sarà!

Un posto al sole spoiler: Niko riflette sulla proposta di Alberto

Tra i due avvocati non corre storicamente buon sangue, benché nell’ultimo periodo il giovane Poggi abbia provato più volte (con alterne fortune) ad instaurare un dialogo con Alberto. Stavolta però sarà proprio il Palladini a chiedere soccorso a Niko, il quale accoglierà con stupore la proposta del suo collega.

Eh sì, sembra proprio che Alberto, alla ricerca disperata di un lavoro, chiederà al Poggi, al momento orfano dell’aiuto di Susanna, di essere ingaggiato al suo studio come collaboratore: una richiesta che – neanche a dirlo – coglierà di sorpresa Niko, il quale apparirà titubante di fronte alla spiazzante domanda di Alberto. Saranno giorni di intensa riflessione per Niko, che cercherà di vederci chiaro sulle reali intenzioni del Palladini.

Un posto al sole news: Niko ingaggia Alberto… ed è caos in famiglia!

Attenzione quindi alla puntata di martedì 23 novembre, che vedrà Niko rispondere positivamente alla richiesta di Alberto. A far propendere il Poggi per il sì sarà in particolare Susanna, la quale si dirà favorevole all’assunzione dell’avvocato Palladini allo studio.

Tale colpo di scena aprirà contestualmente numerose dinamiche all’interno della telenovela, dato che non tutti accetteremo con giubilo la scelta di Niko!

La decisione di Niko di integrare Alberto nell’organico dello studio, infatti, manderà su tutte le furie Renato (Marzio Honorato), con cui soprattutto in passato il Palladini ha dato vita a scontri piuttosto accesi. Il Poggi senior non vedrà infatti di buon occhio la collaborazione tra suo figlio e il “collega”, che dovrà fare i conti con un ambiente ostile in famiglia.

Occhio in particolare anche alla reazione di Patrizio, che, temendo un riavvicinamento tra Clara (Imma Pirone) e il suo ex fidanzato, non vedrà di buon occhio la presenza di Alberto allo studio di Niko. Il Giordano – neanche a dirlo – si schiererà dalla parte di Renato, cercando di ostacolare in tutti i modi possibili il percorso del Palladini. Ci riuscirà?

Quel che è certo è che, nonostante l’opposizione generale, Niko inizierà a fidarsi di Alberto. Chissà però se starà facendo bene… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

