A Un posto al sole, nei prossimi giorni ci saranno due linee narrative che sembrano non avere nulla in comune e che, invece, chissà che presto non diano luogo a una “piccola sorpresa” piuttosto curiosa. Ma vediamo di che si tratta.

Prima di tutto, concentriamoci su Niko (Luca Turco): la prossima settimana rappresenterà per lui la fine di un lungo incubo, iniziato proprio quando il giovane voleva dichiararsi a Susanna (Agnese Lorenzini). Torniamo in pratica alla serata del 29 agosto, quando il Poggi junior trovò la sua amata in un bagno di sangue. Da allora, il tempo è passato e tra pochissimi giorni il colpevole Mattia (Andrea Pacelli) smetterà di rappresentare un problema (dopo però uno scoppiettante finale).

Un posto al sole anticipazioni: Susanna torna a casa, ma Niko è sotto pressione…

A breve si arriverà dunque al momento in cui Susanna verrà dimessa e potrà tornare a casa. Nonostante la ritrovata serenità sentimentale, il problema che Niko non riuscirà a superare nell’immediato sarà un forte stress, dovuto anche al fatto di gestire da solo il suo studio legale: le anticipazioni del 19 novembre ce lo descrivono “sempre più sotto pressione“. Come uscirne?

E passiamo ad Alberto Palladini, che ultimamente ha trascorso momenti difficili dopo la perdita del lavoro da agente immobiliare. L’uomo nel frattempo è riuscito a creare un rapporto meno litigioso con Clara (Imma Pirone) e si è comportato abbastanza bene al battesimo del figlio Federico, tanto che la giovane Curcio sembra ora guardarlo con occhi diversi…

Gli “sguardi” che abbiamo visto nelle più recenti puntate di Upas ci fanno chiedere se in futuro ci possano essere novità nel triangolo Alberto – Clara – Patrizio. Ma, nell’immediato, desta curiosità l’inatteso abbinamento con cui gli spoiler ufficiali descrivono le circostanze future: “Niko, allo studio, è sempre più sotto pressione. Alberto continua a cercare lavoro“.

Come mai i due concetti sono stati introdotti l’uno di seguito all’altro? I destini professionali dei due avvocati potrebbero incontrarsi clamorosamente? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

