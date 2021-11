Giovedì 18 novembre 2021 in prima serata su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della serie tv con Alessandro Gassmann Un professore, che vede nel cast principale anche Claudia Pandolfi. Vediamo le anticipazioni ufficiali dei due episodi previsti:

Leggi anche: Storia Di Una Famiglia Perbene, Vito Mancini a Tv Soap: “Salvo Straziota è una persona repressa”

Un professore, trama episodio 3: KANT

Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Un professore, trama episodio 4: PLATONE

Dante cerca di scuotere Pin per invogliarlo ad uscire di casa e gli racconta il mito della caverna di Platone. Mentre alla classe spiega l’amore secondo il filosofo greco, alla lezione assiste anche Cecilia che ne resta conquistata. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare. Dante intuisce che Manuel si sta mettendo nei guai e ne parla con Anita, anche se per lui è difficile incontrarla dopo la difficile esperienza che li ha legati in passato. Per il compleanno di Chicca, Manuel organizza una festa, ma poi non si presenta perché è con Alice, una donna più grande di lui di cui si è invaghito. Quando Simone riceve da Manuel una foto con lei, il ragazzo reagisce male…

Vi ricordiamo il cast completo:

Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi, Loris Loddi e con la partecipazione di Paolo Conticini e di Pia Engleberth. E con Francesca Cavallin.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)