Dopo il successo della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, Alessandro Gassmann torna su Rai 1 protagonista di Un professore, una nuova fiction in sei puntate – in onda da giovedì 11 novembre – nella quale interpreta Dante Balestra, un insegnante di liceo eccentrico e anticonformista che, attraverso la filosofia e utilizzando un metodo di insegnamento molto originale, aiuta i suoi studenti ad affrontare i problemi della vita instaurando con loro un rapporto davvero speciale.

Nella 3ª B del liceo scientifico dove Dante insegna c’è anche Simone, il figlio adolescente con cui da tempo non ha un buon rapporto a causa di una ferita profonda che si porta dietro da troppo tempo. Simone è praticamente il suo opposto (rigido e ligio alle regole) e quindi per Dante non sarà affatto facile farsi accettare da lui; in suo soccorso arriva l’esuberante Virginia, sua madre, la quale cercherà ad ogni modo di aiutarlo a riconquistare l’affetto e la stima di suo figlio.

Oltre alla filosofia, il protagonista ha una grande passione: le donne! Ama conquistarle con le sue innate doti seduttive, almeno fino a quando capirà di provare qualcosa per Anita (Claudia Pandolfi), la madre di Manuel, un suo studente scapestrato che il nostro protagonista cercherà di riportare sulla retta via.

A tal proposito, a un certo punto vedremo Dante decidere di ospitare Manuel a casa sua e tale scelta metterà in difficoltà suo figlio, segretamente omosessuale, che si scoprirà innamorato dell’inaspettato ospite…

Diretta da Alessandro D’Alatri, la fiction – rifacimento italiano della serie tv catalana Merlì – si avvale di un ricco parterre artistico guidato dal duo protagonista (Gassmann e Pandolfi) e composto fra gli altri da Nicolas Maupas nel ruolo di Simone, Damiano Gavino, Francesca Colucci e Christiane Filangieri nella parte dell’ex moglie di Dante.

