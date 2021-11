Dall’improvvisa proposta nuziale alla rottura definitiva? È ciò che succederà al giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Il nipote di Roberto (Miguel Larranaga) e Sabina (Ana Goya) verrà infatti lasciato improvvisamente da Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e, neanche a dirlo, tutto questo avrà a che fare con l’arrivo ad Acacias dell’intrigante Natalia Quesada (Astrid Janer). Cerchiamo dunque di fare chiarezza per capire meglio come si arriverà a questo punto di svolta nella storyline…

Una Vita, news: Natalia comincia a interferire nel rapporto tra Anabel e Miguel

Già sapete che Natalia arriverà nel quartiere insieme al fratello Aurelio (Carlos De Austria). Così come quest’ultimo, la ragazza vorrà vendicarsi di Marcos Bacigalupe (Marcia Alvarez) e di conseguenza anche di Anabel, per via di un affare andato male tra l’uomo e il padre Salustiano.

Non a caso, Natalia non esiterà ad intromettersi nel “fidanzamento” tra l’amica e l’avvocato Miguel, insinuando in più di una circostanza che Anabel, quando si trovava in Messico, ha spezzato il cuore di diversi uomini.

Da un lato Miguel tenderà a non fidarsi ciecamente delle parole di Natalia, dall’altro proprio Anabel deciderà di utilizzare l’arma della seduzione per evitare che Miguel le faccia troppe domande…

Una Vita, trame: Anabel cerca di sedurre Miguel ma…

Eh sì: in una determinata sera, approfittando di un’uscita di Marcos e della matrigna Felicia Pasamar (Susana Soleto), Anabel inviterà Miguel in casa sua ad un’ora tarda e tenterà di sedurlo. Tuttavia, l’Olmedo non darà ascolto all’attrazione fisica che sente nei riguardi della Bacigalupe e, dopo aver sottolineato che non intende andare a letto con lei per non tradire la fiducia di Marcos, stupirà la fanciulla chiedendole di diventare quanto prima sua moglie!

A sorpresa, Anabel sceglierà di non rispondere alla domanda di Miguel e si prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Negli episodi successivi, grazie ad un dialogo con la domestica Soledad (Silvia Marty), emergerà che la ragazza ha reagito in quel modo perché, già in passato, qualcun altro le aveva chiesto di sposarlo. Ma chi sarà l’uomo misterioso?

Una Vita, spoiler: Anabel lascia Miguel!

La risposta arriverà abbastanza presto: alcuni giorni dopo, Anabel si renderà infatti protagonista di uno scontro in piena calle Acacias con Natalia.

Quest’ultima rimprovererà Anabel e le farà presente che non le conviene alzare troppo la testa, visto che in caso contrario si troverebbe costretta a far sapere a tutti i suoi amici spagnoli che cosa erano soliti fare lei e il fratello Aurelio quando si trovavano in Messico.

Fatto sta che, dopo tale dialogo, Anabel sembrerà spaventata più del dovuto e troncherà repentinamente la sua relazione con Miguel, ciò proprio quando il legale, ignaro di tutto, le chiederà di fidanzarsi ufficialmente alla presenza dei nonni Roberto e Sabina e del suocero Marcos.

Ma cosa si nasconderà dietro all’evidente nervosismo di Anabel? Non sarà mica Aurelio l’uomo che, in passato, le aveva chiesto di sposarla? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

