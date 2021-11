Ci si può fidare di Soledad Lopez (Silvia Marty), la strana domestica dei Bacigalupe? Di certo, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Anabel (Olga Haenke) non sembrerà nutrire dei particolari sospetti nei riguardi della donna, tant’è che le confiderà un suo segreto. Scopriamo perciò insieme di che cosa si tratta…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 19 e 22 novembre: Laura uccide Velasco

Una Vita, news: Anabel tenta di sedurre Miguel

Cerchiamo di capire in che tipo di situazione avverrà tale confidenza. Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che il nascente fidanzamento tra Anabel e Miguel Olmedo (Pablo Carro) rischierà di essere compromesso dalla messicana Natalia Quesada (Astrid Janer), la quale arriverà ad Acacias insieme al fratello Aurelio (Carlos de Austria) e vorrà vendicarsi della ragazza e del padre Marcos (Marcial Alvarez).

Fatto sta che, nel corso di un dialogo con Miguel, Natalia insinuerà che Anabel in Messico ha spezzato più di un cuore, cosa che sorprenderà l’Olmedo che andrà subito dalla diretta interessata in cerca di spiegazioni. Tuttavia, la Bacigalupe, in un incontro successivo, tenterà di deviare i sospetti di Miguel con l’arma della seduzione, anche se alla fine le cose non andranno come aveva previsto…

Una Vita, trame: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo

Eh sì: proprio quando verrà invitato a seguirla in camera da letto, Miguel rifiuterà le avance di Anabel, sottolineando che non può “disonorarla” anche per via del profondo rispetto che nutre per Marcos.

Neanche a dirlo, la Bacigalupe resterà a dir poco sorpresa di fronte al modo di fare del giovane avvocato e non perderà tempo per accusarlo di non provare abbastanza interesse nei suoi riguardi, perché in caso contrario lo avrebbe dimostrato con i fatti e non solo con parole vane al vento.

Per tutta risposta, Miguel ribadirà però di essere profondamente innamorato di lei, motivo per il quale le chiederà di sposarlo. Un’iniziativa che verrà accolta con nervosismo da Anabel, la quale preciserà che forse è troppo presto per parlare di matrimonio.

Comunque sia, grazie ad un dialogo con Soledad emergerà che la Bacigalupe ha reagito così per un’altra ragione…

Una Vita, spoiler: Anabel confida a Soledad di aver ricevuto in passato un’altra proposta nuziale

Nel momento in cui la domestica tornerà da un breve viaggio intrapreso per assistere la madre malata, Anabel troverà il modo di confidarsi con Soledad e le svelerà come sta procedendo la sua relazione con Miguel. Nell’istante in cui le parlerà della proposta nuziale ricevuta, la Bacigalupe si farà però scura in volto e dirà alla donna che quella non è stata la prima volta in cui un uomo l’ha chiesta in sposa (tant’è che menzionerà la vita amorosa tumultuosa avuta in Messico).

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Ma chi sarà quest’altro fidanzato misterioso? Per adesso, possiamo anticiparvi che, a questo punto della storia, i telespettatori conosceranno già benissimo il pretendente precedente di Anabel… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI