L’ingresso dei coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto Olmedo (Miguel Larranaga) non è passato inosservato ai tantissimi telespettatori della telenovela Una Vita.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni 9 e 10 novembre: BELLITA è disperata, ma c’è una sorpresa!

Nel giro di poco tempo, i due hanno infatti convinto Felicia Pasamar (Susana Soleto) a vendere loro il ristorante Nuovo Secolo XX, concludendo così una trattativa che sono riusciti a portare avanti grazie al nipote Miguel (Pablo Carro), un giovane e affascinante avvocato che è subito entrato nel vortice delle attenzioni di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Tuttavia, nelle prossime settimane, i telespettatori non potranno non chiedersi che cosa stiano nascondendo in realtà le new entry…

Una Vita, news: Roberto, Sabina e gli strani scavi

Eh sì: se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete già che Roberto e Sabina stabiliranno una particolare regola per mandare avanti la loro attività commerciale: servire soltanto le colazioni e i pranzi e mai le cene. Durante l’orario notturno, gli Olmedo passeranno infatti tantissimo tempo nella cantina del ristorante e daranno l’impressione di stare eseguendo dei veri e propri scavi, dato che ogni volta si sporcheranno di terra ed useranno una zappa.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Il mistero si infittirà ulteriormente quando, in una determinata notte, il sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) farà irruzione al Nuovo Secolo XX per chiedere ai coniugi per quale ragione non lo abbiano ancora chiuso. Sabina si armerà dunque di coraggio e distrarrà l’uomo offrendogli tantissimo cibo.

Il risultato? Dopo essersi rifocillato, Cesareo andrò via senza fare ulteriori domande.

Una Vita, trame: Roberto chiede un favore a Ramon

Come se non bastasse, le stranezze aumenteranno ulteriormente nel momento in cui Roberto chiederà aiuto a Ramon Palacios (Juanma Navas) per prendere un appuntamento con il direttore della banca aperta da poco nel quartiere di Acacias. L’Olmedo sosterrà infatti di avere bisogno di un prestito, ma al tempo stesso necessiterà di qualcuno che garantisca per lui con il direttore (o che almeno dia la sua parola).

Visto che non troverà strana la richiesta, Ramon accompagnerà Roberto in banca. E proprio in seguito a questo avvenimento inizieranno ad essere più chiare le intenzioni dell’Olmedo e della moglie Sabina…

Una Vita, spoiler: ecco che cosa vogliono fare gli Olmedo!

Eh sì: dal dialogo emergerà infatti che Sabina e Roberto stanno in realtà progettando di entrare in banca per rubare tutti i gioielli e i soldi custoditi al suo interno. Come? Scavando una sorta di tunnel dalla cantina del ristorante fino ad arrivare alla banca stessa!!! Un vero e proprio atto criminale, con cui i due mirano ad arricchirsi (e che avranno nascosto ovviamente al nipote Miguel).

Ma la loro idea andrà effettivamente a buon fine? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI