Fino a quando a Una Vita Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) riuscirà a nascondere alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di non aver perso davvero la memoria degli ultimi dieci anni senza generare in lei alcun sospetto?

In realtà, l’avvocato commetterà un passo falso nelle prossime puntate italiane della telenovela, che rischierà di compromettere il suo piano per inchiodare la dark lady alle sue responsabilità riguardo alla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Felipe “felice” al fianco di Genoveva

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap, sapete già che Felipe accetterà di vivere sotto lo stesso tetto di Genoveva non appena verrà dimesso dall’ospedale. A quel punto, appena la donna lo metterà al corrente del fatto che sono sposati, l’Alvarez Hermoso si comporterà come un vero e proprio marito modello con la Salmeron e, oltre a fare in diverse occasioni l’amore con la donna, eviterà che qualsiasi vicino possa parlare male di lei in sua presenza.

Da un lato, in più circostanze, Felipe negherà sia a Fabiana (Inma Perez Quiros) e sia a Casilda (Marita Zafra) di ricordarsi di Marcia, dall’altro l’avvocato darà l’impressione di essersi accordato con Ramon Palacios (Juanma Navas) per dare il via ad una macchinazione tesa a incastrare Genoveva. Chi non sembrerà al corrente di tutto quanto sarà invece Liberto Seler (Jorge Pobes), il quale in diverse occasioni vorrà confessare all’amico la verità, ossia che lui e la Salmeron si facevano da tempo la guerra per l’assassinio di Marcia.

Una Vita, trame: gli strani contatti tra Felipe e Laura Alonso

Tuttavia, bisognerà fare attenzione a quello che succederà quando Genoveva inizierà ad avere i primi sospetti sulla veridicità dell’amnesia di Felipe. La prima goccia che farà traboccare il vaso sarà una lettera che la domestica Laura Alonso (Agnes Llobet) scriverà all’Alvarez Hermoso per informarlo del fatto che la sorella Lorenza (Yarea Guillen), dopo essere stata operata in Germania, ha ripreso a camminare.

A quel punto, la Salmeron si porrà una domanda legittima: come ha fatto Felipe ad entrare così tanto in sintonia con Laura se, in teoria, non ricorda nulla del periodo in cui è stata la loro sottoposta?

Si tratta di un quesito a cui l’uomo tenterà di dare una risposta sostenendo di aver dato dei soldi alla Alonso per ricompensarla del periodo che ha trascorso al suo fianco, al fine di curarlo in ospedale. Ma tale spiegazione, ovviamente, non convincerà Genoveva!

Una Vita, spoiler: Felipe fa un errore clamoroso su Ursula

Comunque sia, il vero passo falso di Felipe si vedrà in seguito, ossia quando sosterrà con certezza di fronte a Genoveva che la vipera Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) è fortunatamente passata a miglior vita. Vista la morte della donna, avvenuta soltanto un anno prima, la Salmeron si farà scura in volto e sottolineerà al marito che, se davvero ha un’amnesia, non poteva ricordarsi della dipartita della Dicenta.

A questo errore, Felipe cercherà di porre rimedio precisando di essere stato informato dai suoi amici di quanto accaduto alla Dicenta. Ma ciò basterà a spegnere i sospetti di Genoveva? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

