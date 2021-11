A Una Vita, tra non troppo tempo assisteremo a una seconda luna di miele con l’inganno. È questo il piano diabolico che studierà il falso “smemorato” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per cercare di costringere la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido) a confessare la sua colpevolezza nell’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Vediamo dunque in quale maniera comincerà questa complessa storia che andrà in onda nelle prossime puntate italiane della telenovela in onda su Canale 5.

Una Vita, news: Felipe e la sua complicità con Ramon

In base a quello che dicono le anticipazioni, Felipe riuscirà ad attirare Genoveva nella sua trappola grazie alla vicinanza di Ramon Palacios (Juanma Navas), che in più di un’occasione fingerà di litigare con lui quando – nel corso di alcuni “siparietti” studiati a tavolino – cercherà di ammonirlo circa il suo rapporto con la Salmeron.

Accantonate le iniziali riluttanze, Genoveva si convincerà quindi del fatto che l’Alvarez Hermoso abbia davvero perso la memoria dei suoi ultimi dieci anni di vita e sarà presa da un solo obiettivo: conquistare ad ogni costo la fiducia dell’uomo.

Ed effettivamente, la dark lady sarà certa di essere riuscita nel suo intento, visto che Felipe farà diverse volte l’amore con lei e la stupirà con una vera e propria richiesta che non potrà rifiutare.

Una Vita, spoiler: Felipe chiede a Genoveva di ripetere la loro luna di miele

Eh sì: nel corso di un intenso dialogo, Felipe farà sapere a Genoveva che vuole ricostruire in ogni modo la loro storia d’amore e, con un tono di voce piuttosto dolce, le chiederà di poter ripetere per filo e per segno la loro luna di miele (ciò per ricordare finalmente da dove è cominciato il loro matrimonio, che lei gli avrà sempre descritto come spensierato e felice).

Neanche a dirlo, la Salmeron accetterà immediatamente la proposta, ma dirà una piccola bugia all’Alvarez Hermoso comunicandogli una località diversa rispetto a quella in cui sono stati nel viaggio di nozze. Tuttavia, Genoveva sarà entusiasta per la partenza e la organizzerà in fretta e furia, stupendo persino Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena). L’intrigo non sarà però finito qui…

Una Vita, trame: Santiago chiede informazioni sul viaggio di Felipe e Genoveva

In particolare, bisognerà fare attenzione a quello che farà Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè): ancora nascosto nel quartiere, l’uomo chiederà infatti informazioni al sorvegliante Cesareo (Cesar Vea) sul viaggio che Felipe e Genoveva stanno per intraprendere, approfittando ovviamente del fatto che la donna ha chiesto proprio a lui di procurarle un’automobile per dare il via alla trasferta “romantica”.

Cesareo darà quindi delle spiegazioni a Santiago? E, in quel caso, che cosa farà il brasiliano? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

