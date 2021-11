Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, il sequestro di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) monopolizzerà la narrazione della telenovela iberica. Messa alle strette, la dark lady arriverà anche a commettere un passo falso nei riguardi del marito, che rimetterà in discussione tutto quanto.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, news: Santiago è il rapitore di Genoveva e Felipe

Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, tutto partirà nel momento in cui, essendo ancora apparentemente sprovvisto dei ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, Felipe chiederà a Genoveva di ripetere il loro viaggio di nozze, nella speranza che la sua amnesia possa pian piano sparire.

Anche se vorrà fare di tutto affinché l’Alvarez Hermoso resti all’oscuro del suo passato, temendo che possa ricordarsi del suo amore per la defunta Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la Salmeron organizzerà il viaggio (anche se sceglierà una nuova città e non quella dell’effettiva luna di miele).

Tuttavia, prima di arrivare a destinazione, la coppia verrà agganciata da due malviventi bendati, i quali li obbligheranno a seguirli minacciandoli con delle pistole. Dopo essere stata rinchiusa, ovviamente con Felipe, in un casale abbandonato, Genoveva scoprirà quindi con sgomento che uno dei rapitori è Santiago “Israel” Becerra (Aleix Melé).

Una Vita, trame: chi è la complice di Santiago?

Tutto questo a quali risvolti porterà?

Ovviamente, Santiago paleserà fin da subito il suo giogo e dirà a Genoveva che non libererà né lei e né tanto meno Felipe finché non avrà confessato di avere ucciso Marcia. Neanche a dirlo, la Salmeron negherà tutto il suo coinvolgimento nella questione, cosa che porterà lo smemorato Alvarez Hermoso se per caso è stato lui a farla finita con la vita della Sampaio.

Fatto sta che, nel corso delle diverse ore del sequestro, Genoveva non potrà fare a meno di notare che l’altro rapitore, e dunque complice di Santiago, è una donna, motivo per il quale cercherà di corromperla promettendole in cambio del denaro. Ogni tentativo si rivelerà però vano e porterà la Salmeron a commettere un grosso errore non appena i criminali cominceranno a torturare fisicamente Felipe…

Una Vita, spoiler: il passo falso di Genoveva

Eh sì: stremata dalla situazione che si verrà a creare, Genoveva non riuscirà a mantenere la calma e, di fronte a una domanda di Santiago, risponderà che è già stata assolta in un regolare processo per l’omicidio di Marcia. Un particolare che aveva nascosto, fino a quell’istante, allo smemorato Felipe, che le domanderà perché non gliene abbia mai fatto menzione prima.

Insomma, le menzogne di Genoveva inizieranno a venire fuori pian piano e il sequestro riserverà tantissimi colpi di scena… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

