Riusciranno gli “alleati” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Israel “Santiago” Becerra (Aleix Melè) a far confessare a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che ha ucciso la povera Marcia Sampaio (Trisha Fernandez)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita e l’esito sarà sorprendente…

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 6 all’11 dicembre 2021

Una Vita, trame: il sequestro di Felipe e Genoveva

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che tutto partirà nel momento in cui il falso “smemorato” Felipe chiederà a Genoveva di ripetere la loro luna di miele, adducendo come scusa il fatto che spera che il viaggio possa servirgli a recuperare la memoria. A metà tragitto, seguendo uno schema ben preciso studiato con lo stesso avvocato, il Becerra insieme a una complice misteriosa interromperà la trasferta dell’Alvarez Hermoso e della Salmeron per sequestrarli e condurli in un casale abbandonato.

Da un lato, dopo aver mostrato il suo volto, Santiago cercherà di convincere Genoveva a dirgli se lei o Felipe abbiano avuto un ruolo nella morte di Marcia, dall’altro il brasiliano si troverà poi costretto a cominciare a torturare – ovviamente per finta – l’Alvarez Hermoso, che in realtà sarà suo complice, per terrorizzare Genoveva e spingerla a confessare. Tuttavia, la dark lady continuerà a negare di avere assassinato la Sampaio…

Una Vita, news: la complice donna di Felipe e Santiago è Laura Alonso!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Nonostante la preoccupazione per le sorti di Felipe, che gli verrà mostrato dolorante e insanguinato dopo le torture di Santiago, Genoveva non ne vorrà proprio sapere di prendersi le sue responsabilità e concentrerà le sue attenzioni sulla donna che l’ha rapita insieme al Becerra. Il mistero legato all’identità della rapitrice, almeno per i telespettatori, si risolverà in tempi brevi, visto che si scoprirà che sotto la benda si nasconde Laura Alonso (Agnes Llobet), l’ex domestica della Salmeron.

Insomma, anche lei si sarà unita a Felipe e Santiago per inchiodare Genoveva alle sue responsabilità e, a sorpresa, insieme ai tre alleati ci sarà anche un quarto uomo piuttosto alto che spaventerà la cattivona per via della sua stazza. Occhio perciò al colpo di scena…

Una Vita, spoiler: Genoveva confessa di avere ucciso Marcia!

Eh sì: al termine delle ennesime minacce, dove Santiago sottolineerà che sta per uccidere Felipe, Genoveva alla fine sbotterà ed ammetterà di avere assassinato Marcia con lo stesso coltello che aveva sottratto al Becerra per farlo accusare del crimine.

In preda alla collera, Genoveva sottolineerà poi che la Sampaio meritava di morire perché si immischiava continuamente nel suo rapporto matrimoniale con l’Alvarez Hermoso e preciserà che le toglierebbe nuovamente la vita mille altre volte se le si ripresentasse davanti.

A quel punto, Laura scoprirà il suo volto e lo farà persino il quarto rapitore, che si scoprirà essere… il commissario Mendez (David Garcia Intriago).

Appena intuirà che persino Felipe era d’accordo con i due e con il Becerra, Genoveva tenterà di ritrattare, dichiarando di aver mentito soltanto per evitare che Santiago lo uccidesse, ma a nulla serviranno le sue parole. E per lei scatterà dunque l’arresto… ma per quanto starà in carcere? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI