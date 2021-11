Sta per arrivare anche per i telespettatori italiani il momento di salutare un personaggio amatissimo delle vicende ambientate a calle Acacias. Nel corso dell’episodio 1276 di Una Vita, bisognerà infatti dire addio per sempre al personaggio di Marcelina (Cristina Platas), la moglie di Jacinto (Jona Garcia). L’uscita di scena della ragazza avverrà piuttosto in sordina, ma non mancherà di generare diverse dinamiche nella telenovela…

Una Vita, spoiler: ecco perché Marcelina uscirà di scena

Le anticipazioni segnalano che Marcelina partirà da Acacias (con l’intenzione di tornare il prima possibile) quando verrà messa al corrente del cagionevole stato di salute di suo zio Fulgencio. A quel punto, la proprietaria del chiosco di Acacias raccomanderà a Casilda (Marita Zafra) di prendersi cura del suo amato Jacinto, che non vedrà l’ora di riabbracciarla.

Tuttavia, data la premessa che vi abbiamo fatto, possiamo già anticiparvi che, in realtà, Marcelina non metterà più piede nello sfortunato quartiere (e non riapparirà nemmeno nell’episodio finale). Tale escamotage narrativo si è reso necessario a causa di un intervento chirurgico subito dall’attrice Cristina Platas che, di fatto, le ha impedito di tornare sul set come invece aveva previsto.

Proprio per questo, nei prossimi mesi, il personaggio di Marcelina lascerà il marito Jacinto in un modo abbastanza anomalo, non apparendo ovviamente in scena. Di questo però parleremo a tempo debito… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

