Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno all’ingresso dei fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Quando arriveranno ad Acacias dal Messico, i due daranno fin da subito inizio alla loro vendetta personale ai danni di Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke). Questo darà il via ad una serie di colpi di scena, che cominceranno nel corso della festa nuziale del loro “nemico”.

Una Vita, news: ecco chi sono Natalia e Aurelio

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Aurelio e Natalia sono figli di Salustiano, il socio messicano di Marcos. Convinti del fatto che il Bacigalupe Senior abbia in qualche modo rovinato la vita del loro padre, procurandogli non pochi problemi sul lavoro, i Quesada studieranno un abile piano per seminare il terrore in Marcos e i “frutti” si vedranno dopo pochi giorni.

Mentre Aurelio non esiterà a presentarsi da Marcos per minacciarlo, Natalia agirà d’astuzia con Anabel e le farà credere di essere arrivata in Spagna, da sola, nel corso di un viaggio in giro per l’Europa.

A quel punto, sarà chiaro che Anabel non vuole avere in alcun modo a che fare con Aurelio, motivo per cui quest’ultima – mentendole – le dirà che può stare tranquilla perché non si trova in città insieme a lei.

Una Vita, trame: Natalia fa la “sciocchina” con Miguel Olmedo

Tuttavia, già dalle sue prime scene, Natalia dimostrerà di non sopportare affatto Anabel. Anche se davanti a lei fingerà affetto e amicizia, la Quesada mostrerà tutto il suo disappunto ad Aurelio nel dover interagire con la ragazza, che giudicherà stupida e alquanto superficiale. Non a caso, la stessa Natalia inizierà a fare la civetta con Miguel Olmedo (Pablo Carro) ed insinuerà in più di un’occasione che Anabel ha più dimestichezza con gli uomini di quanto fa apparire.

Anche se si renderà conto di alcune strane mosse di Natalia, Anabel vorrà comunque dare una chance alla “messicana” e deciderà di invitarla alla festa nuziale del padre e di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Occhio dunque a quello che succederà nel bel mezzo del party…

Una Vita, spoiler: Aurelio e Natalia creano disagi alla festa di Felicia e Marcos

Eh sì: approfittando dell’invito, Natalia si presenterà alla festa con Aurelio. Appena lo vedrà, Anabel resterà attonita e si renderà conto di essere stata presa in giro sin da subito dall’amica, la quale le confesserà che il fratello si è trasferito in Spagna perché, in quanto militare, ha ottenuto un posto in ambasciata. Come se non bastasse, il Quesada si porrà subito in maniera insolente nei riguardi della Bacigalupe e farà innervosire Miguel con la sua maleducazione.

Proprio quando i due uomini staranno per venire alle mani, Marcos frenerà la discussione sul nascere e, dopo averlo portato nel suo ufficio, inviterà Aurelio ad andarsene.

