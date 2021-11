Un nuovo triangolo sta per formarsi nelle intricate vicende ambientate a calle Acacias. Appena l’intrigante Natalia Quesada (Astrid Janer) arriverà nel quartiere, il felice matrimonio tra Antonito Palacios (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany) apparirà decisamente in bilico. Scopriamo dunque insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita…

Una Vita, news: Lolita sta male…

La storyline partirà nel momento in cui Lolita si lamenterà delle poche attenzioni che Antonito le sta riservando a causa del suo nuovo impegno politico. Come se non bastasse, la giovane perderà più volte i sensi tant’è che, inizialmente, ascolterà un parere di Carmen (Maria Blanco) e si convincerà di essere in attesa di un secondo figlio dopo Moncho.

Comunque sia, l’ipotetica gravidanza verrà scartata in tempi brevi e Lolita, nonostante la sua forte opposizione, dovrà presto ricorrere al parere di un medico, il quale le prescriverà assoluto riposo – che però lei non rispetterà minimamente – e non saprà dare un nome al male di cui soffre.

Con l’arrivo di Natalia, la situazione – già di per sé drammatica – non farà che peggiorare!

Una Vita, trame: Natalia si insinua nel rapporto tra Antonito e Lolita

Eh sì: arrivata ad Acacias insieme al fratello Aurelio (Carlos de Austria) per muovere la sua personale vendetta ai danni di Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), Natalia darà fin da subito l’impressione di essere attratta da Antonito, a cui non mancherà di rivolgere lusinghe anche se sarà cosciente del fatto che è un uomo sposato e con un figlio neonato a carico.

Incurante dello status sociale del Palacios, la Quesada farà insomma il possibile per passare del tempo con lui, nonostante una gelosissima Lolita cercherà inutilmente di allontanarla.

Ma fino a dove si spingerà il “corteggiamento” di Natalia? La risposta arriverà grazie ad una repentina decisione di Lolita che lascerà tutti i Palacios spiazzati…

Una Vita, spoiler: Lolita parte per Cabrahigo, mentre Natalia…

Comprendendo che il male di cui soffre si fa sempre più “doloroso”, Lolita deciderà infatti di partire per Cabrahigo per ricorrere all’ausilio di alcune acque termali che considererà miracolose e in grado di guarirla. La donna nasconderà però ai parenti la ragione della sua trasferta, specificando che vuole semplicemente far conoscere il piccolo Moncho alle persone con cui è cresciute.

Da un lato Antonito non potrà fare nulla per opporsi al desiderio della moglie e la lascerà partire da sola perché non potrà seguirla a causa dei suoi impegni lavorativi, dall’altro Natalia approfitterà della situazione venutasi a creare per avvicinarsi ulteriormente al Palacios. Cosa succederà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

