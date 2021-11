I malori di Lolita (Rebeca Alemany) saranno al centro delle prossime puntate italiane di Una Vita. Provata dai troppi impegni politici del marito Antonito Palacios (Alvaro Quintana), appena eletto deputato, la donna perderà infatti i sensi in più di un’occasione, tant’è che ad un certo punto, su suggerimento di Carmen (Maria Blanco), penserà addirittura di essere in attesa di un fratellino o una sorellina da dare a Moncho. Le cose, purtroppo per lei, non staranno così.

Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni dal 15 al 19 novembre 2021

Una Vita, news: Lolita pensa di essere incinta ma…

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti sapete che tutto partirà nell’istante in cui Lolita non riuscirà a sopportare il fatto che Antonito stia trascurando il benessere della sua famiglia (e sopratutto quello di Moncho) per concentrarsi sui problemi degli altri dato il recente impegno assunto in politica.

Decisamente nervosa, un giorno Lolita perderà quindi i sensi in bottega, tant’è che Carmen – la prima a soccorrerla – la farà riflettere sulla possibile idea che sia nuovamente incinta. Purtroppo per lei, questa ipotesi cadrà nel giro di pochissimi giorni e la signora Palacios assocerà il suo stress ai problemi che ha avuto col marito negli ultimi tempi. Comunque sia, i malori saranno destinati a continuare…

Una Vita, trame: Lolita gelosa della new entry Natalia Quesada

Eh sì: in particolare, i telespettatori dovranno fare attenzione a ciò che succederà nel corso della festa nuziale di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez) e Felicia Pasamar (Susana Soleto). Nel corso del party faranno infatti irruzione i fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer) e, dato che sarà abbastanza annoiata, l’ultima arrivata non esiterà a fare la “civetta” con Antonito, indispettendo ovviamente Lolita.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Da un lato quest’ultima farà presente al consorte che avrebbe dovuto evitare di scherzare con Natalia, dall’altro il nervosismo farà ancora una volta da padrone e, nel bel mezzo della discussione, la povera Lolita finirà per perdere nuovamente i sensi. Stavolta però l’uomo riuscirà a convincere l’amata a farsi visitare…

Una Vita, spoiler: che cosa ha Lolita?

Ma cosa dirà il medico? Al termine della visita, Lolita scoprirà che la sua situazione potrebbe essere più critica di quanto pensasse. Tuttavia, prima del riscontro effettivo degli accertamenti, la Palacios riceverà l’ordine di stare a completo riposo, ma ovviamente non farà nulla di quello che le è stato detto. E così, nel giro di poche settimane, la situazione si farà ancora più critica… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI