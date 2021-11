La nascente relazione tra Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e l’ultimo arrivato Miguel Olmedo (Pablo Carro) dovrà presto fare i conti con una presenza femminile piuttosto ingombrante. Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, la “coppietta” verrà infatti bersagliata dalla perfida Natalia Quesada (Astrid Janer), una conoscente messicana della figlia di Marcos (Marcial Alvarez). Fin dalle sue prime scene, la ragazza sarà una vera e propria spina nel fianco per Anabel e Miguel…

Leggi anche: Una vita, anticipazioni 11 e 12 novembre: BELLITA abusa del farmaco!

Una Vita, news: ecco chi è Natalia

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Natalia arriverà ad Acacias al fianco del fratello Aurelio (Carlos de Austria), un militare che avrà trovato un prestigioso impiego nell’ambasciata messicana della città. Figli di Salustiano, un vecchio socio di Marcos, i Quesada avranno come unico intento quello di vendicarsi dei Bacigalupe per alcuni problemi imprecisati in cui avranno coinvolto il loro padre nel corso della battaglia, svolta in Messico, tra conservatori e ribelli del regime.

Se Aurelio non esiterà a minacciare Marcos in più di un’occasione, Natalia avrà invece un atteggiamento decisamente più mite con Anabel che, fidandosi della sua “amica”, le confesserà di avere iniziato a frequentare da poco Miguel, un affascinante avvocato nipote di Sabina (Ana Goya) e Roberto (Miguel Larranaga), i proprietari del Nuovo Secolo XX. La doppia faccia della Quesada non farà però fatica ad emergere…

Una Vita, spoiler: Natalia dà un informazione a Miguel

Eh sì: Anabel comincerà a capire che Natalia sta mentendo quando si presenterà, al fianco di Aurelio, alla festa nuziale del padre Marcos e di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Dato che la Quesada le aveva nascosto fino a quel momento che il fratello si trovava in città, la Bacigalupe eviterà di intrattenersi a parlare da sola con la confidente. Tuttavia, dovrà fare i conti con un’altra interferenza da parte sua…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Vi anticipiamo infatti che, in un altro momento, Natalia troverà il pretesto per parlare da sola con Miguel e per svelargli, con un modo di fare abbastanza malefico, che Anabel in passato ha avuto diversi pretendenti che, bene o male, sono tutti “caduti” in qualche maniera. A sorpresa, Miguel chiederà alla Quesada di non continuare con il suo discorso sottolineando che è giusto che sia la Bacigalupe a dargli certe informazioni. Nonostante ciò, il ragazzo si farà però influenzare…

Una Vita, trame: Miguel continua a corteggiare Anabel

Tutto questo a quali risvolti porterà? Anche di fronte alle chiacchiere di Natalia, Miguel non vorrà mettere fine al suo corteggiamento nei riguardi di Anabel, tant’è che la metterà al corrente delle insinuazioni che la Quesada ha fatto sul suo conto. Resta quindi da capire quale sarà la reazione della Bacigalupe… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni italiane e spagnole di Una vita SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI