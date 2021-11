A Una Vita è stata la “pazza” Margarita, nemica di Bellita Del Campo (Maria Gracia), ma presto il pubblico televisivo italiano la ritroverà anche nei panni di Jimena a Dos Vidas, la nuova soap iberica che è stata acquistata dalle reti Mediaset.

Parliamo dell’attrice Bego Isbert, che si è raccontata a noi di Tv Soap in questa intervista realizzata con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione. Ecco cosa ci ha svelato.

Una Vita & Dos Vidas: intervista a Bego Isbert

Bego, a Una Vita hai interpretato la cattivissima Margarita. Cosa ti è piaciuto di lei?

Fare la parte della cattiva mi diverte sempre molto. Ho interpretato molte cattive durante la mia carriera, è un tipo di ruolo che mi piace interpretare. Sono personaggi che mi permettono di recitare tanto, visto che sono molto lontani da me… e poi un cattivo non si scorda mai!

Margarita è una donna che è stata punita dalla vita in una delle cose più importanti dell’essere umano, la sua passione. È stata molto sfortunata e ha avuto il grosso problema di non essere stata in grado di superare questa “perdita” e ricostruire la sua vita. Il rancore finisce per avvelenare la sua anima fino a farle perdere la testa. Più che cattiva direi, infatti, che Margarita non stava benissimo di testa, poverina.

Che rapporto avevi con i tuoi compagni di set?

Ho avuto i migliori compagni che uno possa avere! Mi sono sentita molto fortunata e grata perché il cast di Una Vita era di altissimo livello. Colleghi come Manuel Bandera, Maria Gracia, Gurutxe Beitia, David Muro o Juanma Navas, con una carriera enorme e impeccabile sono meravigliosi!

Anche il team tecnico è stato un lusso. Lavorare agli ordini di Maria e Javier Pulido, Carlos Navarro e Isaac Cantero è stato un apprendimento costante, oltre che divertente. L’atmosfera sul set è sempre stata accogliente e circondata da affetto. Ho ancora una grande amicizia con molti dei miei colleghi.

Avresti cambiato qualcosa nel modo in cui si comporta il tuo personaggio?

Ho fatto del mio meglio e ho cercato di prepararmi molto per dargli una personalità definita, dal modo in cui guarda, si siede, parla, al suo modo di vivere le emozioni. Per questo ho usato una tecnica magistrale che ho imparato con la mia coach Carmen Rico e i suoi corsi.

Se avessi potuto, saresti rimasta più a lungo nella soap?

Mi sarebbe piaciuto!! Ero felice nella serie e mi sarebbe piaciuto dare al mio personaggio una svolta a 360 gradi. Mi sono immaginata Margarita che lasciava l’ospedale psichiatrico da riabilitata per mostrare la sua parte sana, che le avrebbe consentito di integrarsi con gli altri vicini.

Presto, in Spagna, entrerai nella telenovela Dos Vidas. Cosa puoi dirci del personaggio che interpreterai?

Sì! Sono molto contenta! È un personaggio completamente diverso da Margherita. Si chiama Jimena, è una neurologa e una donna molto saggia, con un po’ di quella freddezza che hanno i medici, ma che a poco a poco si farà coinvolgere emotivamente con gli altri personaggi. Senza oltrepassare il limite, ma mostrando la sua parte più umana.

Sai che Dos Vidas arriverà anche sulle reti italiane. Sei felice?

Questa notizia mi rende super felice! Mi piace che il pubblico italiano apprezzi la narrativa realizzata in Spagna e provi empatia con i personaggi. Penso che entrambe le serie abbiano personaggi molto vicini al pubblico a causa delle loro paure e debolezze. Alla fine, ciò che unisce le persone è “la ferita”.

Com’è stato lavorare in Dos Vidas?

Bello. Il mio tempo a Dos Vidas è stato breve, ma i miei compagni sono stati meravigliosi, così come il team tecnico e di regia. Rimarrà un’esperienza indimenticabile. Mi hanno trattato con grande affetto e mi hanno aiutato molto nelle riprese, poiché nelle serie quotidiane affrontiamo molte sequenze e a volte è stancante.

Quella di Dos Vidas è stata una grande squadra, che spero di incontrare di nuovo. Anche nel team tecnico c’erano molti compagni di squadra di Una Vita ed è stata una bella sorpresa! Spero che questa serie vi piaccia molto. Ha un cast eccezionale e la trama è molto bella.

Quando hai deciso di fare l’attrice?

Da quando avevo quattro anni mi dedico alla danza. Mi sono allenata in danza moderna e flamenco, ma ho avuto un infortunio e ho dovuto lasciare. Ero molto triste perché era quello a cui avevo dedicato i primi 18 anni della mia vita, ma una notte ho sognato il mio bisnonno Pepe Isbert, anche lui attore, e mi disse che come artista dovevo essere aperta a qualsiasi arte o manifestazione. Che ero venuta in questo mondo per comunicare e muovere le coscienze.

Mi sono alzata, l’ho scritto su un quaderno per non dimenticarlo e la mattina dopo sono andata all’Accademia dell’attore Réplika e lì mi sono allenata per sei anni, cinque ore al giorno dal lunedì al sabato, e subito ho ha avuto la fortuna di iniziare a lavorare nel teatro e nel teatro musicale. Poi mi sono un po’ pentita di non essere partita prima perché dal primo minuto ho capito che quella era davvero la mia strada.

C’è un ruolo che ti piacerebbe svolgere in futuro?

Da molto tempo, sogno di interpretare una poliziotta con tanto carattere. Una donna emancipata, addirittura leader in un “mondo di uomini”, per dimostrare attraverso il carattere che anche noi donne abbiamo le nostre capacità di combattenti. Possiamo essere decise, emotivamente stabili e determinate. Vedremo se arriva questo ruolo.

Sei innamorata?

Penso che siamo tutti innamorati! In questo momento sono follemente innamorata di mia nipote di nove mesi, Candela. Sono innamorata di mia figlia, Nala, della vita, della mia famiglia, della mia gente. Cosa ci rimane se non abbiamo amore?

Quali sono i tuoi hobby?

Mi piace molto fare sport, in particolare gli sport di squadra. Faccio parte di una squadra di calcio femminile, dove ci alleniamo ogni settimana. Cerco anche di andare in palestra tutti i giorni e amo praticare il kung fu. Attualmente mi sto riprendendo da un’operazione alla caviglia e sto facendo lentamente esercizi, ma spero di poter tornare presto alla piena potenza. Mi piace vedere tutte le serie e i film spagnoli. Sono una grande consumatrice di prodotti spagnoli. Abbiamo un livello molto alto e alcuni artisti sono davvero impressionanti.

Da attrice, impari molto anche guardando e io voglio vedere tutto! Amo la campagna. Mi piace molto passeggiare in campagna e allontanarmi dai rumori della città. E sono una lettrice incallita. Mi piace molto leggere Ken Follett, Isabel Allende e Joe Dispenza.

Sei mai stata in Italia? Se sì, quali città hai visto?

Sì! L’Italia mi affascina. Roma è il mio posto preferito al mondo! Ci sono già stata quattro volte e non mi stanco mai di andarci. Ho compiuto 18 anni lì, al Colosseo, con i miei compagni di scuola. Eravamo in viaggio di studio e lo ricordo con molto affetto. Ogni volta che vedo il Colosseo mi vengono le lacrime agli occhi per l’emozione. Sono stata anche a Firenze e Venezia. Che meraviglia di città! E voglio davvero continuare a conoscere più parti d’Italia. Spero di andare a Napoli e Milano molto presto.

