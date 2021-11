Armando Incarnato continua il suo percorso in solitaria all’interno del programma. Dopo essere stato al centro della scena nelle ultime stagioni di Uomini e Donne, il cavaliere napoletano sembra aver mollato un po’ la presa in questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, come dimostrano le poche storie che in questi ultimi mesi lo hanno interessato.

A sorprendere è stata in particolare la volontà dell’uomo di declinare la proposta di Marika Geraci, che gli aveva proposto di dare una seconda possibilità alla loro storia, interrottasi bruscamente dopo poche settimane di conoscenza. Il motivo di tale rifiuto va individuato in ciò che Armando pensa di Marika, la quale secondo il cavaliere non ha intenzione di creare un legame stabile all’interno della trasmissione di Canale 5.

Tanta delusione invece per Marcello, che nelle prossime puntate si troverà nuovamente solo dopo la rottura della frequentazione con la Geraci.

Per il Messina inoltre le cose si faranno sempre più difficili all’interno dello studio, date le insinuazioni di Gianni Sperti che dubiterà sempre di più sulla situazione sentimentale del cavaliere torinese (il quale, secondo l’opinionista, è già fidanzato fuori dalla trasmissione). Sarà così? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.