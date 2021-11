Continua a essere divisa tra due fuochi Andrea Nicole Conte, che, arrivata ormai a metà del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, inizia a valutare con più lucidità i suoi corteggiatori.

La donna ha infatti deciso di uscire con entrambi i pretendenti, che hanno avuto la possibilità di approfondire il loro rapporto con la tronista. Durante l’esterna con Ciprian c’è stato un nuovo intenso bacio, replicato dalla donna anche con Alessandro, il quale ha voluto presentare alla ventinovenne milanese la persona a lui più cara: sua madre. Due uscite emozionanti che hanno permesso alla Conte di fare chiarezza riguardo i propri sentimenti, lasciando intendere che a breve potrebbe arrivare il momento della scelta.

Momento buio invece per Roberta, che continua a navigare tra mille incertezze all’interno della trasmissione. La Giusti, decisa a uscire in esterna con ambedue i pretendenti, ha subìto una grave mancanza di rispetto da parte di Luca, il quale, per motivi non chiariti, non si sarebbe presentato all’appuntamento. Un comportamento mal visto sia dalla donna che dagli opinionisti, i quali in studio hanno biasimato l’atteggiamento del Salatino.

Anche con Samuele le cose non sarebbero andate bene, visto che tra i due fatica a scoccare la scintilla. Una mancanza di passione che potrebbe essere fatale per il prosieguo del loro rapporto e che ha causato una forte reazione nello stesso Samuele, che in lacrime ha abbandonato lo studio.