Occhio a Uomini e Donne, il fortunato il dating show dei sentimenti di Canale 5 giunto alla ventiseiesima edizione: nelle prossime puntate, Andrea Nicole spiazzerà il pubblico e gli opinionisti con un’inattesa rivelazione.

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Gemma fa un dispetto a Stefania ma poi…

La tronista infatti annuncerà a sorpresa di non essere uscita con nessuno dei due pretendenti, lasciati a casa per poter riflettere a dovere sul suo futuro all’interno del programma. Il gesto ha trovato impreparata anche la redazione, che negli scorsi giorni ha accolto con riserva la decisione della Conte.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

In studio tutti si accorgono dell’assenza di Ciprian, che si è autoescluso dalla trasmissione a causa dell’atteggiamento di Andrea Nicole. L’Aftim, da quanto si apprende, non ha infatti gradito il comportamento della ragazza, che nella scorsa registrazione è andata a prendere fin sotto casa Alessandro dopo che quest’ultimo aveva deciso di non presentarsi in studio.

Interrogata da Maria De Filippi se intenda o no riportare nel programma il corteggiatore, la Conte non ci penserà due volte a dare una risposta affermativa alla padrona di casa, confermando ancora una volta le impressioni di Gianni (il quale non ha mai nascosto di aver notato un’affinità particolare tra Ciprian e la tronista).

Prevedibilmente, Alessandro non accetterà di buon grado la decisione di Nicole, benché ormai appaia sempre più rassegnato dover proseguire il percorso con il pesante rivale. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.