Nelle prossime puntate di Uomini e Donne per la prima volta si registrerà l’assenza della storica dama Gemma Galgani, costretta a saltare le registrazioni della trasmissione a causa della sua positività al coronavirus.

Gemma, suo malgrado, ha infatti dovuto dare forfait in ottemperanza alle stringenti norme anti contagio, che hanno obbligato la piemontese a trascorrere alcuni giorni in quarantena. Non si è però fatta sentire la mancanza della Galgani, che ha potuto prendere parte al programma in modalità virtuale collegandosi in streaming con gli studi Titanus di Roma.

Chi invece è tornata a sorpresa in studio è Ida Platano, la quale, dopo aver chiuso clamorosamente la relazione con Diego Tavani, ha deciso di rimettersi ancora una volta in gioco nel salotto di Maria De Filippi.

La donna, che già aveva abbandonato la trasmissione qualche anno fa insieme allo storico fidanzato Riccardo Guarnieri, ha dichiarato in studio di non avere intenzioni di farsi condizionare nel suo percorso dalla turbolenta conoscenza con Diego, che secondo la dama bresciana ha nascosto per molto tempo il suo vero carattere (essendosi presentato in trasmissione con una maschera che copriva la sua spigolosa personalità).

Riuscirà Ida a trovare finalmente l'amore all'interno del programma?