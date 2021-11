Le prossime puntate di Uomini e Donne vedranno come protagonista al centro dello studio Gemma Galgani. La donna ha infatti nuovamente litigato con la sua acerrima rivale Tina Cipollari, dato che la dama ha chiesto alla redazione di non lanciare la canzone che l’opinionista aveva preparato per lei.

Si tratta di un “affronto” che alla Cipollari non è affatto piaciuto e che ha scatenato una piccola rissa in studio, conclusasi solamente grazie all’intervento di Maria De Filippi (la quale ha fatto partire ugualmente il brano che Tina aveva ironicamente dedicato a Gemma).

Dopo la fine della storia con Costabile, Gemma ha deciso di ricominciare immediatamente a conoscere nuovi cavalieri, un desiderio subito avveratosi visto che nell’ultima registrazione è arrivato in trasmissione un interessantissimo cavaliere per la dama piemontese.

A suscitare curiosità nella Galgani è stata la singolare storia dell’uomo, che ha raccontato di essere un avventuriero amante dei lunghi viaggi in roulotte. Benché affascinata dalla vita in giro per il mondo del cavaliere, Gemma non si è detta attratta fisicamente dal nuovo pretendente, il quale ha però chiesto alla Galgani una chance per conquistare il suo cuore. Ci riuscirà?

