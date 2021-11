Situazione ingarbugliata quella creatasi a Uomini e donne tra Diego Tavani e Ida Platano, a un passo dal lasciare insieme la trasmissione prima di fare clamorosamente dietrofront.

Come vedremo nelle prossime puntate del programma i due, soddisfatti della conoscenza, annunceranno a Maria De Filippi l’intenzione di voler abbandonare il programma per vivere lontano dalle telecamere la loro storia d’amore. Un proposito onorevole che sfumerà a un passo dalla concretizzazione, quando Diego, stupito dalle continue polemiche di Ida con Tina Cipollari, farà marcia indietro rinunciando, almeno momentaneamente, all’amore per la Platano.

Continuerà dunque a tenere banco l’anomala vicenda che ha visto come protagonisti la coppia Ida-Diego, dato che le scorie del diverbio si trascineranno anche nelle successive puntate del dating show. Ida infatti continuerà ad avere il dente avvelenato nei confronti di Diego, il quale dal suo canto dirà di aver provato, senza successo, a recuperare il rapporto con la dama.

Un intento subito stroncato da Armando Incarnato, che lancerà pesanti accuse nei confronti del Tavani, ritenuto falso e poco affidabile. Un’escalation verbale che finirà per stufare Ida, la quale abbandonerà la studio seguita a ruota da Fabio, intenzionato a riallacciare i rapporti con la dama lontano da occhi indiscreti. Ci riuscirà?

