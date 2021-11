Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, protagonista assoluta a centro studio sarà Ida Platano, l’amata dama del parterre over e oramai presenza fissa della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La donna, fresca di rottura con Marcello Messina, ha deciso di rimettersi immediatamente in gioco portando avanti la conoscenza con Diego Tavani, il simpatico corteggiatore romano che l’ha subito colpita. Insieme al cavaliere, Ida ha trascorso dei momenti all’insegna della spensieratezza e della passione, ritrovando il sorriso dopo mesi sentimentalmente complessi.

Una storia, insomma, i cui presupposti facevano pensare al più classico lieto fine che invece, clamorosamente, almeno per ora non si è concretizzato. Tutto si è consumato nell’ultima registrazione del programma, con Ida e Diego intenzionati a lasciare insieme la trasmissione per vivere lontano dalle telecamere la loro relazione. Un sogno che sembrava a un passo dall’avversarsi e che invece è sfumato dopo che in studio erano già scesi i petali per la novella coppia, naufragata a causa del comportamento di Ida, determinata a chiarire una volta per tutte le incomprensioni con la sua acerrima rivale Tina Cipollari.

Un atteggiamento provocatorio, questo, che a Fabio non è piaciuto e che l’ha convinto a declinare la proposta della Platano, rimasta di sasso di fronte alla scioccante decisione del cavaliere, nel frattempo riaccomodatosi nel parterre. Riuscirà Ida a riconquistare Fabio o la loro storia è giunta al termine?

