Momenti di tensione in arrivo per Marcello Messina, il cavaliere di Uomini e Donne che nelle prossime puntate sarà al centro della scena. Tutto comincerà quando Marcello, stanco della frequentazione con Jessica, annuncerà clamorosamente di voler lasciare il programma e di non avere intenzione di conoscere le nuove dame scese in studio per lui. A quel punto non mancherà un commento negativo di Armando, che rivelerà di avere delle informazioni riguardanti il Messina supportate da prove tangibili.

Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: Andrea Nicole spiazza tutti, ecco con chi (non) è uscita

Armando infatti mostrerà al pubblico e agli opinionisti delle foto che ritraggono Marcello in compagnia di alcuni suoi amici, smentendo così le parole del Messina che nelle ultime registrazioni aveva rivelato di non essere andato in vacanza la scorsa estate. Incarnato non si fermerà qui e dirà di aver saputo da fonti attendibili che Marcello continua a frequentarsi con la sua ex fidanzata, mandando su tutte le furie il Messina, che smentirà fermamente questo pettegolezzo.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

A difesa di Marcello si schiereranno sia Tina che Gianni, i quali non daranno assolutamente credito ad Armando e anzi lo accuseranno platealmente di voler solamente gettare fango sull’immagine di Marcello. Nel caos generale interverrà anche Maria De Filippi, che senza indugio chiederà ad Armando di non riportare in trasmissione notizie provenienti da fonti assolutamente non affidabili.

Alla fine, Marcello si avvicinerà ad Armando per sancire la pace, ma il cavaliere partenopeo non sembrerà propenso a “firmare” l’armistizio con il rivale. Sarà solamente grazie all’intervento di Gianni, che attaccherà duramente Armando, se i due riusciranno a tornare sui loro passi stringendosi la mano in segno della ritrovata armonia. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.