Prosegue a gonfie vele il percorso di Roberta Giusti all’interno di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 giunto alla ventiseiesima edizione. La tronista è infatti sempre più a suo agio nel salotto di Maria De Filippi, dove col passare del tempo ha messo da parte la timidezza per conoscere in maniera approfondita i suoi corteggiatori.

A contendersi la donna sono rimasti ormai solamente due pretendenti, finiti sotto la lente di ingrandimento della Giusti prima della scelta definitiva. La ragazza non ha ancora dimostrato di avere una preferenza in particolare e quindi sembra avviata alla naturale conclusione del suo percorso all’interno della trasmissione.

Nell’ultima puntata registrata negli scorsi giorni, Roberta ha avuto l’occasione di trascorrere un’esterna in compagnia di Samuele, il quale, dopo lo sfogo delle scorse settimane (quando era stato a un passo dall’abbandonare per sempre il programma), sembra ora aver ritrovato il sorriso in compagnia della tronista. Il Carniani ha infatti passato delle ore spensierate in compagnia di Roberta passeggiando per le vie di Roma ed esprimendo un desiderio di fronte alla romantica location della Fontana di Trevi.

L’uscita ha sancito la ritrovata armonia tra i due, arrivati vicinissimi alla rottura prima di riconciliarsi (con buona pace di un contrariato Luca Salatino). Non resta che attendere l’evolversi delle situazioni per scoprire su chi ricadrà la scelta della bella tronista Roberta. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.