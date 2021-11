Sono giorni decisivi per la tronista Roberta, che si avvicina a grandi passi al momento della scelta. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne assisteremo alle due esterne della donna, che ha deciso di trascorrere alcune ore insieme a entrambi i suoi pretendenti.

Nell’uscita con Luca, la Giusti si è vista rivelare dal corteggiatore i momenti più difficili della sua infanzia, parlandole del complicato periodo della depressione e della sua lotta per uscire dall’oscuro tunnel della prostrazione. Alla fine, c’è stato spazio anche per un tenero momento durante il quale Luca ha mostrato a Roberta alcune foto insieme alla mamma, emozionando non poco la tronista.

Poche ore più tardi, Roberta è stata impegnata nell’esterna con Samuele, che, rispetto a quella con il corteggiatore romano, assume connotati più romantici e passionali. Insieme a Samuele, infatti, Roberta è apparsa molto più a suo agio, aprendosi in particolare su alcuni aneddoti riguardo la propria sfera privata. Durante l’esterna, Samuele ha chiesto alla Giusti di poterla baciare e lei, visibilmente emozionata, ha accettato la richiesta del pretendente.

Chi non ha preso bene le effusioni della coppia è Luca, che, visionato in studio il video dell’esterna, è apparso molto risentito nei confronti della tronista, con la quale aveva trascorso dei toccanti momenti solamente poche ore prima che si vedesse con Samuele. In sua difesa, Roberta ammetterà di provare un interesse particolare per Samuele, benché al momento senta per entrambi lo stesso trasporto.

