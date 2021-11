Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, le cose si faranno sempre più complesse per Biagio Di Maro. In studio, le donne che hanno frequentato il cavaliere si coalizzeranno per attaccarlo, mandando nel pallone Biagio, che si vedrà avversato dalle dame del parterre (intenzionate a mettere in luce quelli che secondo loro sono i magheggi dell’uomo).

Una discussione non priva di colpi di scena quella che si creerà in studio e che vedrà Armando Incarnato schierarsi sorprendentemente dalla parte del Di Maro. Non mancherà l’intervento del l’opinionista Gianni Sperti, che cercherà di fare chiarezza sulla spinosa questione.

Riguardo al trono classico, Andrea Nicole ha deciso di mettere un freno ai suoi corteggiatori. Dopo i baci con Ciprian e Alessandro, la tronista ha deciso di evitare effusioni con i suoi pretendenti, in modo da analizzare con più lucidità i comportamenti dei due uomini.

La donna non ha mai nascosto di provare un’attrazione particolare per Ciprian, seppur Gianni le abbia consigliato di guardarsi bene dall’Aftim, il quale secondo l’opinionista è interessato più alle telecamere che a Nicole. Riuscirà la tronista a fare chiarezza sui suoi sentimenti? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.