È sabato e parte un nuovo weekend all’insegna di Verissimo, il noto settimanale di interviste di Canale 5. Anche questo fine settimana sarà all’insegna dei grandi ospiti, dunque vediamo le anticipazioni di Mediaset che ci annunciano chi ci sarà nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Oggi, sabato 6 novembre, interverranno Francesco Renga, Carolina Crescentini, Francesca Barra e, direttamente da Amici, Veronica Peparini con il compagno Andreas Muller. Infine, non per parlare di politica ma per raccontare chi è l’uomo che c’è dietro al ddl Zan, sarà in studio il deputato del Pd Alessandro Zan.

Domani, domenica 7 novembre, saranno a Verissimo il ct della Nazionale Roberto Mancini, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo, Red Canzian e infine Iva Zanicchi, che giovedì prossimo vedremo nella seconda ed ultima parte di D’Iva, lo show che celebra i 60 anni della sua carriera.

Appuntamento (sia oggi che domani) alle 16,30 su Canale 5. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.