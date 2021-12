Puntata di Amici scoppiettante quella registrata nella giornata di ieri e che vedremo in onda domenica 12 dicembre su Canale 5. Momenti di grande tensione per Alex, andato in scena senza ricordare il testo della sua canzone e per questo motivo costretto a ripetere per tre volte la sua performance. Problemi anche per Cosmary, la quale si è vista sospendere la maglia dalla professoressa Alessandra Celentano, che l’ha pesantemente redarguita per aver ballato indossando i tacchi a spillo.

Chi invece ha potuto sorridere, a ragione, è stato Mattia, che, vincendo il difficile spareggio a cui era stato obbligato la scorsa settimana, ha potuto salvare il banco nella prestigiosa scuola.

Super ospiti della puntata sono l’ex allievo Riki Marcuzzo e Marco Mengoni. Il primo ha stilato la classifica di giornata ponendo Luigi e Sissi nelle posizioni nobili della graduatoria e collocando Elena, Albe e Alex agli ultimi posti (mandandoli in questo modo allo spareggio, che, come di consueto, si terrà la prossima settimana). Mengoni è stato invece protagonista di un simpatico siparietto che ha coinvolto Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. L’autore di “L’essenziale”, infatti, ha fatto una piacevole sorpresa alla professoressa organizzata proprio da Rudy, che alla fine ha caldamente ringraziato Mengoni.

La puntata è poi proseguita con la presentazione dei nuovi inediti di Alex, Aisha e Rea, mentre Serena, Dario e Mattia hanno ballato un passo a tre coadiuvati da Giulia Pauselli, Simone e Umberto. Viva soddisfazione da parte di tutto il corpo docente, a eccezione di Alessandra Celentano che ha valutato negativamente la prova.

Apprensione finale per Mattia, il quale ha lamentato un fastidio al ginocchio che sarà valutato nelle prossime ore. Vittoria nella prova Oreo per LDA, il quale ha altresì ricevuto un video così come i suoi colleghi Alex, Rea e Mattia. Appuntamento dunque a domenica dalle 14 su Canale 5 per una nuova puntata della ventunesima stagione di Amici.

